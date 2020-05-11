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Путин заявил о завершении нерабочих дней. Граждане получат помощь
11 Мая 2020 1122 1 Политика
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На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах поддержки граждан и экономики страны президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней. По его словам, режим самоизоляции должен быть смягчен, но он сохранится для жителей старше 65 лет. Решения о режиме ограничительных мер будут принимать главы регионов.
Путин объявил о помощи россиянам
- В начале совещания с правительством президент Владимир Путин подчеркнул, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. «Но не завершается борьба с эпидемией», – сказал Путин. Таким образом, нерабочие дни в России продлились с 25 марта по 12 мая. Они продлевались 30 марта, 2 апреля и 28 апреля.
- По словам Путина, главное для чиновников – «жизнь, здоровье и безопасность людей». Он призвал правительство и глав регионов наращивать темпы тестирования. В решениях о продлении отдельных ограничительных мер главы субъектов не должны руководствоваться общей калькой. С 12 мая Путин призвал соблюдать общие санитарные требования и исключить любые массовые мероприятия.
- Путин заявил о 1,4 млн безработных. Поэтому необходимо восстановить работу всех базовых отраслей экономики. В целом ограничения негативно сказались на экономическом положении в стране. Путин поручил сохранить рабочие места. Для этого с 1 июня правительство запустит кредитную линию поддержки занятости. Кредит и проценты будут списаны, если предприятие сохранит 90% персонала.
- Путин пригрозил регионам: если они будут приостанавливать работу компаний и предприятий, они сами должны будут принимать решения об их поддержке. Тем самым Путин переложил ответственность за поддержку бизнеса с федерального центра на регионы.
- Путин потребовал прямой помощи гражданам. В поддержке нуждаются все граждане, в том числе и самозанятые, подчеркнул президент. Последним вернут весь налог на доход за прошлый год и предоставят капитал в размере одного МРОТ, а ИП получат налоговый вычет в размере МРОТ.
- Детские пособия по распоряжению Путину будут удвоены. С 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс. руб. на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
- Для пострадавших отраслей все налоги и взносы, кроме НДС, за второй квартал Путин обнулил. Это коснется в том числе и малого и среднего бизнеса. Списать налоги смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.
- Правительство должно подготовить общенациональный план по поддержке экономики и граждан до 1 июня (в прошлый раз срок был до 5 мая, ничего не сделано).
- По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, пока только 11 регионов России могут выйти на первый этап послаблений. Президент подписал о указ о порядке продления ограничений.
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Он бы ещё за час до наступления рабочего дня сделал заявление....И это наш президент. Неужели заранее нельзя было это сделать.