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Путин заморозил пенсии до 2022 года. Зачем власти изымают накопленные на старость средства
17 Декабря 2019 427 1 Экономика
Президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиян до 2022 года. Впервые власти прибегли к замораживанию пенсий в 2014 году на фоне дефицита федерального бюджета, чтобы направить замороженные средства на выплату страховых пенсий. Только в 2020 году бюджет выиграет от заморозки 634,8 млрд руб. Эти средства гражданам вернут, но с одной оговоркой.
6% от зарплаты на текущих пенсионеров
- Очередная заморозка накопительной части пенсии сначала была принята Госдумой, потом одобрена Совфедом и лишь затем подписана президентом. Суть замораживания средств сводится к следующему: отчисления в размере 6% от зарплаты трудящихся россиян до 2022 года включительно будут направляться на выплаты текущим пенсионерам.
- В 2020 году заморозка позволит сэкономить федеральному бюджету 634,8 млрд руб. на трансфертах в Пенсионный фонд, подсчитали в Минтруда и ПФР. Мера принята при профиците бюджета 0,8% ВВП и после повышения пенсионного возраста, которое должно было сбалансировать пенсионную систему с учетом увеличения продолжительности жизни и сокращении трудящегося населения.
- Заморозка затронет всех граждан России, родившихся после 1967 года. У всех трудящихся этой возрастной группы пенсии складываются из страховой и накопительной части. Страховая обеспечивает солидарность пенсионного обеспечения, а накопительная должна вкладываться пенсионными фондами в финансовые инструменты.
- В 2014 году власти заверяли россиян, что заморозка их накоплений на старость будет временной мерой. Однако сегодня нет никаких предпосылок, что средства будут разморожены и возвращены гражданам в полном объеме.
Новая система, чтобы не платить по старой
- Власти готовят новую пенсионную систему, а до ее запуска не видят смысла менять что-то в уже сложившемся порядке, тем более, если он приносит дополнительные средства в бюджет. По задумке Минфина, россияне смогут копить на достойную старость с помощью гарантированного пенсионного плана (ГПП).
- Теперь граждане сами должны позаботиться о своей пенсии: сообщить работодателю об участии в ГПП и открыть специальный именной счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) по собственному выбору.
- На свой именной счет можно будет перечислять те же 6% от зарплаты, которые сегодня государство замораживает у граждан. При этом государство даст гарантии сохранности средств в системе и, по-видимому, гарантии от их заморозки, как это происходит сейчас.
- Клиентам НПФ позволят в одностороннем порядке отказываться от подобной формы накоплений и возвращать перечисленные им средства в полном объеме в течение 6 месяцев без штрафов, пеней и удержаний (по-видимому, это не будет касаться замороженных с 2014 года средств).
- Однако следим за руками: НПФ смогут инвестировать привлеченные средства в активы с доходностью не менее 6,7% годовых, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом, они будут вкладывать деньги в государственные Облигации федерального займа (ОФЗ), что сейчас делает ПФР, а не, предположим, в инфраструктурные проекты. В результате государство получит контроль над средствами граждан и будет распоряжаться ими по своему усмотрению. В качестве свободных инвестиций пенсионные отчисления в российскую экономику не попадут.
- В новой системе ГПП первоначально предусматривалась возможность вернуть замороженные с 2014 года средства – их потенциально можно было перевести в виде первоначального взноса в НПФ, а потом вывести, отказавшись от накоплений. Но Минфин внес поправки, согласно которым, «вернуть» средства можно только после «периода охлаждения» – 6 месяцев, которые даются на выход из системы. Если человек остается в системе, на его счет переводят замороженные средства, которые он уже не может снять.
- В действительности в бюджете нет средств на возврат замороженных с 2014 года пенсионных накоплений. Они все на данный момент пошли на выплату страховых пенсий. Однако это финансовые активы граждан и государство обязано их вернуть.
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В ПФ РФ было накоплений- 650000 руб. Пошел в местный ПЕНСИОННЫЙ ФОНД узнать про накопления а там по нолям. НЕТ НАКОПЛЕНИЙ.УМЫКНУЛИ. Так на фига перечислять туда?????????