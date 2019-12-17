Путин заморозил пенсии до 2022 года. Зачем власти изымают накопленные на старость средства 427 1 Экономика

Президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиян до 2022 года. Впервые власти прибегли к замораживанию пенсий в 2014 году на фоне дефицита федерального бюджета, чтобы направить замороженные средства на выплату страховых пенсий. Только в 2020 году бюджет выиграет от заморозки 634,8 млрд руб. Эти средства гражданам вернут, но с одной оговоркой.