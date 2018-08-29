Путин выскажется о пенсионной реформе, доллар будет стоить 65 рублей в конце года и другие новости среды

Владимир Путин сегодня в полдень по московскому времени выступит с телеобращением по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве, сообщает ТАСС. Накануне президент собрал в Омске совещание с участием представителей правительства, на котором обсуждались возможные корректировки проекта пенсионной реформы. «Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть, это важно, это необходимо. Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет», – заметил глава государства.

Китай приступил к строительству военно-тренировочной базы на северо-востоке Афганистана, пишет газета South China Morning Post. База будет расположена в Ваханском коридоре, соединяющим Таджикистан, Пакистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По мнению экспертов, база создается Пекином для предотвращения проникновения террористов на территорию Китая. Одновременно с этим база будет обеспечивать безопасности вдоль трансграничных торгово-транспортных коридоров проекта «Один пояс, один путь».

«Новотэк» подпишет соглашение с правительством Камчатского края и Минвостокразвитием о строительстве комплекса по перевалке сжиженного газа. Объем частных инвестиций в проект составит порядка 70 млрд руб., бюджетных – еще около 40 млрд. Запуск первой очереди комплекса планируется на 2022 год, сообщает РИА Новости.

Объем мирового рынка индустрии развлечений и медиа достигнет 2,4 трлн долларов к концу 2022 года, пишет РБК. Основными трендами станет победа мобильной рекламы над традиционной, расцвет виртуальной реальности и бум спонсорства в киберспорте. Объем российского рынка индустрии развлечений и медиа по итогам 2017 года составил 22 млрд долларов, продемонстрировав рост на 11%. В пятилетней перспективе объем этого сегмента рынка превысит в России 33 млрд.

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) снизил прогноз по курсу рубля на третий и четвертый кварталы 2018 года с 60 до 65 руб. за доллар. Эксперты банка связывают это с избыточным отложенным спросом на валюту со стороны Центробанка и Минфина, а также сокращением вложений нерезидентов в ОФЗ. Переломить эту тенденцию не смогут даже относительно высокие цены на нефть, сообщает РБК.