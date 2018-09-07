Путин увеличит пенсии на 43%. Какие поправки к пенсионной реформе предложил президент

Российский президент Владимир Путин внес правки в законопроект правительства о пенсионной реформе. Они поступили в Госдуму ко второму чтению и после его телеобращения к гражданам. В поправках прописан механизм увеличения страховых пенсий в период с 2019 по 2024 год, а также порядок индексации пенсий с 2025 года.

Считаем по формуле

К 2024 году пенсия по возрасту в номинальном выражении должна увеличиться на 43%. Это следует из поправок к закону о повышении пенсионного возраста, которые президент Путин направил в Госдуму. Они определяют рост стоимости одного пенсионного коэффициента (балла, или СПК). Так, в 2019 году стоимость одного балла должна вырасти на 7,05% – до 87,24 руб. В 2020 году – еще на 6,6%, в 2021 году – на 6,3% и так далее. В 2024 году она достигнет 116,63 руб.

Фиксированная пенсия тоже должна вырасти в 2019 году на 7,05% – до 5334 руб., а к 2024 году достичь отметки в 7131 руб. Повышение будет происходить каждый год 1 января.

Пенсия по-прежнему будет рассчитываться по формуле: «сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость одного балла, плюс фиксированная выплата». Предполагается, что рост пенсий будет опережать темпы инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, до 2024 года инфляция не превысит 4% (правда, уже в этом году есть риск того, что инфляция превысит этот показатель и дальше выйдет из-под контроля финансовых властей, которые отказываются прогнозировать курс рубля, бьющий антирекорды).

Без оговорок

Если ранее правительство говорило о том, что повышение пенсионного возраста связано с увеличением пенсий темпами выше инфляции, то в законопроекте, представленном в июне, ничего про рост пенсий не говорилось. Комитет ГД по труду и социальной политике дал заключение на проект, в котором предлагал в законодательном порядке «закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию». В свою очередь Владимир Путин, в своем августовском обращении к россиянам дал обещание: в пенсионном законопроекте будет механизм, который каждый год будет увеличивать пенсии.

Согласно президентским поправкам, пенсии работающих пенсионеров, неиндексированные с 2016 года, будут увеличиваться с 2019 года, причем, наравне с пенсиями неработающих.

Индексация после 2024 года

Помимо заложенного механизма индексации пенсий, возможно и дополнительное их повышение. 1 апреля каждого года стоимость пенсионного балла (либо фиксированной выплаты) будет увеличиваться в зависимости от определенных условий, например, от роста доходов Пенсионного фонда.

Однако, как поясняет РБК, до сих пор технология этого механизма никогда не соблюдалась в полном объеме. Так, например, в 2016 году страховые пенсии индексировались только на 4% (этот показатель меньше инфляции 2015 года, 12,9%). Но что касается этого года, то здесь индексация, наоборот, оказалась выше инфляции прошлого года. Также, начиная с 2015 года, апрельский этап индексации, который имеет прямое отношение к расчету стоимости пенсионного коэффициента, не производился. По вполне банальной причине: эту технологию расчета российское правительство так и не утвердило.

В конечном итоге получилось так, что с 2016 года механизм индексации страховых пенсий приостановился. До 1 января 2019 года в «замороженном состоянии» оказались соответствующие положения закона, которые как раз и определяют, как каждый год пенсионный балл и индексация фиксированной выплаты будут увеличиваться.

Что предлагает Путин

Президент России предлагает продлить приостановку этих положений до 1 января 2025 года. И уже после этого ввести в действие новый порядок индексации пенсий: ежегодное увеличение пенсий на инфляцию предыдущего года (то, что предусмотрено в действующем законе). Как поясняет РБК, дополнительная апрельская индексация пенсий будет возможна, но только в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год увеличилась больше инфляции.

То есть, дополнительная индексация будет аналогична разнице между ростом зарплат и ростом цен, но не больше «индекса роста доходов бюджета Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера». В частности, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены – на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%. Таким образом, рост пенсий не должен опережать рост зарплат.