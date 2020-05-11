Путин расплатился с долгами 1990-х или накопил для России новых? 370 0 Экономика img_copyright

Президент России Владимир Путин рассказал о долгах России, которые мешали ему на первых сроках развивать экономику страны. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» для телеканала «Россия-1», которая вышла 10 мая, глава государства напомнил о ситуации двадцатилетней давности: невозможно было ничего делать, Россия не могла своевременно выплачивать проценты по долгам, инфляция достигала десятков процентов. Однако Россия за 20 лет вовсе не уменьшила долги, как пытается внушить Путин. Президент умалчивает о том, что долги выросли в 4,5 раза и были переложены на государственные компании.