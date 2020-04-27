Путин продлит режим самоизоляции до 11 мая 2254 2 Политика

Президент Владимир Путин должен провести совещание с губернаторами 28 апреля, на котором главе государства предстоит объявить о продлении режима самоизоляции до 11 мая. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить карантин на две недели, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на пример европейских стран – там карантин длился «максимум полтора месяца». Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову также пришлось подготовить россиян к не очень приятной новости, которую должен будет озвучить Путин. Он прямо сказал – карантин в России завершится 11 мая. Власти ориентируются на социологические исследования, которые говорят об усталости граждан, нарастании негативных ожиданий из-за коллапса экономики и неуверенности в завтрашнем дне. Люди не исключают возможности заражения, но и не могут оставаться дома по экономическим причинам.