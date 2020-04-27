Путин продлит режим самоизоляции до 11 мая
Президент Владимир Путин должен провести совещание с губернаторами 28 апреля, на котором главе государства предстоит объявить о продлении режима самоизоляции до 11 мая. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить карантин на две недели, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на пример европейских стран – там карантин длился «максимум полтора месяца». Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову также пришлось подготовить россиян к не очень приятной новости, которую должен будет озвучить Путин. Он прямо сказал – карантин в России завершится 11 мая. Власти ориентируются на социологические исследования, которые говорят об усталости граждан, нарастании негативных ожиданий из-за коллапса экономики и неуверенности в завтрашнем дне. Люди не исключают возможности заражения, но и не могут оставаться дома по экономическим причинам.
«В июне будет полегче»
- Заявление Путина о продлении режима самоизоляции до 11 мая тщательно подготавливают, чтобы снять негатив у граждан и отвести его от первого лица. За несколько дней до объявления глава Роспотребнадзора Попова потребовала продления карантина еще на две недели, поскольку Россия еще не вышла на плато по заболеваемости.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, попытался успокоить граждан. Он предложил посмотреть на Италию и Испанию, которые в мае выходят из карантина – эти страны пробыли в нем полтора месяца. «В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», – сказал оптимистичный Песков в интервью «Аргументам и фактам».
- Губернатор Вологодской области Кувшинников на совещании с оперативным штабом не стал утаивать, что Путин продлит режим нерабочих дней «как минимум до 11 мая». По задумке властей, за время до объявления Путина граждане должны пережить психологические реакции от отрицания до принятия.
Усталость и неуверенность
- Одновременно с анонсами непопулярного решения поступили данные соцопросов ВЦИОМа, которые говорят, что 40% россиян считают опасность заражения коронавирусом низкой, а 21% – высокой. Больше всего тех, кто не боится вируса, среди жителей крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга – 50%.
- При этом 82% поддерживают режим самоизоляции, а 16% сомневаются, что они могут его соблюдать. В закрытых опросах отмечается усталость граждан от самоизоляции. Россияне в большинстве согласны соблюдать правила безопасности, но хотят перехода от полной закрытости к регулируемому режиму.
- Несмотря на опросы, индекс самоизоляции Яндекса показывает, что в России режим фактически не соблюдается. Людей хватило на первую неделю, а потом цифр пошли вниз. Более того, все разговоры о необходимости изоляции у граждан вызывают негатив.
- Путину придется пойти на ослабление режима самоизоляции и открыть экономику. Однако, как ожидают эксперты, он одобрит введение жестких требований социального дистанцирования и регулирования передвижения. О поэтапном выходе из самоизоляции уже заявил Дмитрий Песков. Однако, по его словам, подробный план со сроками еще не разработан.
- Если посмотреть на опыт Италии, то правительство страны с 4 мая разрешит навещать родственников, проводить похоронные церемонии при участии до 15 человек, посещать парки, работать ресторанам на вынос, работу промышленных предприятий, оптовой торговли и строек. С 18 мая возобновится розничная торговля, откроются музеи и выставки, а с 1 июня заработают рестораны, парикмахерские и салоны красоты.
- То, что режим самоизоляции в России будет продлен, говорит и дискуссия в Госдуме о возможности переноса майских праздников на более поздний срок из-за карантина. По словам главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, перенос праздничных дней нанесет дополнительный ущерб экономике. «Нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться», – сказал Нилов.
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мне всё равно что эта китайская плешивая прститутка там продлевает, я за эту продажную сволочь голос не отдавал... как впрочем ни за кого ещё, да и путломразотный режим не соблюдаю
Я вот что думаю: кто ответит за то что происходит в стране. Тысячи людей остались без работы, упадок экономики, стрессы и т.д. а надо было всего лишь закрыть границы изначально, всех кого привозили из-за границы в силу утверждения "мы своих не бросаем" (кстати привозили за счет наших налогов тех кто работает и не может позволить себе выезжать за границу), так вот всех кого привозили надо было всего лишь изолировать на карантин их а не всех нас. Получается нас всех выперли с работы на карантин а зараженные гуляют спокойно везде и разносят заразу нам. В благодарность за то что мы их сюда привезли - мы же не бросаем своих. Все из-за недальновидности людей который имеют право принимать решения. Считаю решения то были неправильными. Только кто возьмет на себя смелость заявить об этом.