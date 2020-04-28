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Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики
28 Апреля 2020 653 0 Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами 28 апреля объявил о продлении «нерабочих дней» до 11 мая включительно. Такое решение президент принял для борьбы с пандемией коронавируса. Правительству Михаила Мишустина Путин поручил к 5 мая план последовательных шагов по выходу из режима самоизоляции и восстановлению экономики.
Важное послание Путина
- По словам Путина, российским властям удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Поэтому страна готова к поэтапному выходу из режима ограничений с 12 мая. Однако угроза не исчезнет во всех регионах сразу. В связи с этим президент призвал руководителей регионов не отменять ограничения под копирку и не принимать решения на эмоциях.
- Путин заверил, что власти знают о коронавирусе уже гораздо больше и могут строить как тактику борьбы с распространением инфекции, так и стратегию. Но при этом система здравоохранения должна работать эффективно, как единый организм, а люди должны получать всю медицинскую помощь.
- Путин подчеркнул: чем строже россияне будут соблюдать меры карантина, тем быстрее получится из него выйти. У региональных властей будет неделя для подготовки к выходу с карантина.
- От правительства Путин потребовал общенационального плана действий по нормализации деловой жизни.
- Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин перед выступлением Путина продлил режим самоизоляции в Москве до 13 мая.
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