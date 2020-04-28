Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики 653 0 Политика

Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами 28 апреля объявил о продлении «нерабочих дней» до 11 мая включительно. Такое решение президент принял для борьбы с пандемией коронавируса. Правительству Михаила Мишустина Путин поручил к 5 мая план последовательных шагов по выходу из режима самоизоляции и восстановлению экономики.