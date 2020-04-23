Путин признал меры поддержки экономики «абстрактными обещаниями» 34 0 Экономика

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями крупнейших банков, на котором заявил: «Абстрактные обещания никому не нужны». Главе государства нужна реальная поддержка и помощь россиянам в сфере кредитования, которой нет. Однако обещанные меры поддержки граждан и компаний во время пандемии коронавируса принадлежали не банкам, а президенту, банками и правительством они просто не исполняются, если не сказать саботируются.