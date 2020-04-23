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Путин признал меры поддержки экономики «абстрактными обещаниями»

23 Апреля 2020 34 0 Экономика
Путин признал меры поддержки экономики «абстрактными обещаниями»

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями крупнейших банков, на котором заявил: «Абстрактные обещания никому не нужны». Главе государства нужна реальная поддержка и помощь россиянам в сфере кредитования, которой нет. Однако обещанные меры поддержки граждан и компаний во время пандемии коронавируса принадлежали не банкам, а президенту, банками и правительством они просто не исполняются, если не сказать саботируются.

Президент обещал, они не выполнили

  • Президент рассказал главам банков о проблемах, которые им и так известны: россияне не могут воспользоваться обещанным Путиным правом на кредитные каникулы, а предприниматели не могут получить льготные кредиты, в том числе на выплату зарплат. По словам Путина, людям либо сразу отказывают в кредитах, либо тянут время с ответом, либо предъявляют явно невыполнимые требования.
  • Так, например, кредитные каникулы в большинстве случаев превратились в реструктуризацию с повышением ставки и обязательным страхованием. Если у человека был кредит на 2 года, его растягивают на пять лет и повышают процент, к примеру, с 15 до 19%.
  • Не лучше ситуация с кредитами до зарплаты под 0% на шесть месяцев до 1 октября 2020 года. После того как глава Минэкономразвития Максим Решетников позвонил в два крупнейших банках и попытался занять «нулевые» кредиты на зарплату сотрудникам, в результате чего получил от ворот поворот, ровным счетом ничего не изменилось. Министр поработал журналистом и никак не повлиял на решение проблемы, показав полную неэффективность. Банки же открыто заявили – им невыгодно выдавать правительственные кредиты до зарплаты из-за административных расходов (хотя ЦБ им субсидирует ставку в 4%).Больше правительство Мишустина ничего не сделало для выполнения поручения президента.
  • Напротив, кабинет министров ужесточил правила получения правительственных грантов для бизнеса на зарплату сотрудникам. Среди требований, помимо сохранения 90% штата на 1 апреля 2020 года, вдруг появилось отсутствие задолженности по налогам. Как писал РБК, на госпортале «Экономика без вируса» правительство Мишустина выставило требование: компании не должны иметь задолженности на 1 января 2020 года перед Налоговой. При этом у многих компаний из-за ошибок самой ФНС часто бывает фиктивные недоплаты налогов, в том числе когда переплата отмечается как недоплата. Однако в правительстве используют технические ошибки для отказа в грантах.
  • 23 апреля, через месяц после того как обещания о помощи прозвучали впервые, президент снова поручил правительству и Центробанку проанализировать ситуацию и оперативно исправить ее, чтобы льготные программы были более доступными для граждан. Однако именно исполнители поручений президента сделали его обещания «абстрактными» и никому не нужными. Вероятно, они так и не будут выполнены должным образом.

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Редакция "Капитала Страны"

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