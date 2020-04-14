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Путин признал коллапс потребительского рынка. Над помощью «думает»

14 Апреля 2020 70 0 Экономика
Путин признал коллапс потребительского рынка. Над помощью «думает»

Президент России Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором констатировал: российская экономика столкнулась с коллапсом потребительского рынка. Борьба властей с эпидемией коронавируса привела к падению розничной торговли в крупных городах на 35%. Ничего конкретного Путин не предложил, сказав лишь, что власти думают «над следующими шагами поддержки экономики». То же самое говорят и в правительстве – над мерами поддержки «работают». Промедление от Путина и правительства будет означать закрытие до 70% малого и среднего бизнеса в России. При этом в Москве уже 40% россиян потеряли работу.

Наконец-то дошло

  • Президент Путин признал: российский потребительский рынок «резко, одномоментно сжался». «Для многих компаний это действительно серьезное потрясение», – отметил глава государства. По его словам, сокращение спроса стало чувствительным в России и других странах (надо отметить: президент всегда смотрит на «другие страны», но только в негативных вопросах). Сейчас нарушены торговые и хозяйственные связи, сложно складывается ситуация с малым и средним бизнесом.
  • Путин обратил внимание на сокращение потребления электроэнергии – за 12 дней «нерабочего» месяца оно упало на 5%. «Предприятия стали меньше загружать свои мощности», – отметил президент. Также, по его словам, остановилось кредитование реального сектора, программы развития и обновлений предприятий отложены на будущее.
  • Однако, как отметил Путин, правительство России уже выделило 1,2% ВВП, или 1,3 трлн руб. на помощь экономике, бизнесу и потребителям. Впрочем, этой суммы хватит лишь на покрытие около четверти убытков.
  • Центр стратегических разработок (ЦСР) считает, что бизнесу нужно помочь еще на 2,1 трлн руб., или 1,9% ВВП. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает потратить на борьбу с кризисом 7% ВВП. Ведущие российские экономисты призвали раздать деньги людям и вложить таким образом в экономику от 6 до 10% ВВП, воспользовавшись Фондом национального благосостояния и заимствованиями государства.
  • По словам Кудрина, если власти сейчас не помогут бизнесу, через три месяца им придется спасать банки от банкротств (уже сейчас на докапитализацию некоторых банков Центробанк печатает по 500 млрд руб.). Предприниматели копят плохие долги и не смогут расплачиваться по «отсроченным» налогам и кредитам, которые «ушли на каникулы» (на самом деле – нет).
  • Предприниматели уже неоднократно заявляли, что Минфин «сидит на горе денег» – имеет в расположение 18 трлн руб., но отказывается оказать действительно необходимую помощь компаниям и населению. Пока власти предпочитают сидеть с долларами и евро и не выдавать экономике рубли. В результате, как прогнозирует Международный валютный фонд, мировая экономика из-за коронавируса сократится на 3%, а российская рухнет на 5,5%. Как всегда – впереди планеты всей.

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Редакция "Капитала Страны"

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