Путин признал коллапс потребительского рынка. Над помощью «думает» 70 0 Экономика

Президент России Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором констатировал: российская экономика столкнулась с коллапсом потребительского рынка. Борьба властей с эпидемией коронавируса привела к падению розничной торговли в крупных городах на 35%. Ничего конкретного Путин не предложил, сказав лишь, что власти думают «над следующими шагами поддержки экономики». То же самое говорят и в правительстве – над мерами поддержки «работают». Промедление от Путина и правительства будет означать закрытие до 70% малого и среднего бизнеса в России. При этом в Москве уже 40% россиян потеряли работу.