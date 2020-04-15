Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника 266 0 Экономика

Президент Владимир Путин предложил правительству выделить деньги на выплаты зарплат сотрудникам. Финансовая помощь затронет предприятия малого и среднего бизнеса. Она будет носить безвозмездный характер, но составит один минимальный размер оплаты труда – 12130 руб. Выплата будет единоразовой, а работодателям будут предъявлено особое требование – сохранение 90% сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года. Об этом президент заявил 15 апреля на совещании с правительством.