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Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника
15 Апреля 2020 266 0 Экономика
Президент Владимир Путин предложил правительству выделить деньги на выплаты зарплат сотрудникам. Финансовая помощь затронет предприятия малого и среднего бизнеса. Она будет носить безвозмездный характер, но составит один минимальный размер оплаты труда – 12130 руб. Выплата будет единоразовой, а работодателям будут предъявлено особое требование – сохранение 90% сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года. Об этом президент заявил 15 апреля на совещании с правительством.
Третий пакет помощи
- Президент Владимир Путин в рамках третьего пакета экономической помощи бизнесу и населению на фоне пандемии коронавируса пообещал организовать выплаты в размере одного МРОТ (12130 руб.) на каждого сотрудника компаниям малого и среднего бизнеса. Поддержка государства будет носить безвозмездный характер, но для ее оказания получатели должны будут соответствовать единственному критерию – сохранить численность сотрудников не менее 90% на 1 апреля 2020 года, когда Путин объявил «нерабочую» неделю, а потом и «нерабочий» месяц. Компании смогут получить выплаты в апреле и мае.
- Путин признал, что бизнес сталкивается с трудностями в получении кредитов. Поэтому он поручил упростить доступ к кредитам на выплату зарплат. Не менее 75% зарплатных кредитов обеспечит гарантиями Внешэкономбанк.
- Также президент потребовал доработать список системообразующих компаний. Из-за скандала вокруг букмекерской конторы «Фонбет», попавшей в него, Путин попросил вносить компании в список, руководствуясь «нормальными критериями». В частности в перечень должны попасть компании, которые торгуют непродовольственными товарами.
- После коррекции списка системообразующих компаний правительство должно предоставить им льготные кредиты на пополнение оборотных средств. В том числе на выплаты поставщикам. Ставка по кредиту будет субсидироваться государством в размере ставки ЦБ – 6%. На 50% такие кредиты будут обеспечены госгарантиями.
- Путин поручил выделить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджет.
- Авиационная отрасль получит в виде поддержке 23 млрд руб.
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