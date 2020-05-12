Путин поможет россиянам на 800 млрд рублей. Но этого недостаточно 571 0 Экономика img_copyright

Новый пакет помощи гражданам и компаниям, о котором президент Владимир Путин объявил 11 мая, обойдется государству в 800 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Помощь получат самозанятые, ИП, компании малого и среднего бизнеса, а также семьи с детьми. Но на помощи власти сэкономят – непотраченные остатки с 2019 года в бюджете составляют 1,1 трлн руб. Это средства, которые граждане заплатили в качестве налога на потребления – НДС, который вырос в прошлом году с 18% до 20%. Формально правительство повышало НДС, чтобы получить источник финансирования для национальных проектов, которые так и не были реализованы. Если бы власти вернули непотраченные деньги гражданам, объем помощи был бы на 300 млрд руб. больше.