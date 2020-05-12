Путин поможет россиянам на 800 млрд рублей. Но этого недостаточно
Новый пакет помощи гражданам и компаниям, о котором президент Владимир Путин объявил 11 мая, обойдется государству в 800 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Помощь получат самозанятые, ИП, компании малого и среднего бизнеса, а также семьи с детьми. Но на помощи власти сэкономят – непотраченные остатки с 2019 года в бюджете составляют 1,1 трлн руб. Это средства, которые граждане заплатили в качестве налога на потребления – НДС, который вырос в прошлом году с 18% до 20%. Формально правительство повышало НДС, чтобы получить источник финансирования для национальных проектов, которые так и не были реализованы. Если бы власти вернули непотраченные деньги гражданам, объем помощи был бы на 300 млрд руб. больше.
Недорогие меры
- Одной из самых дорогих мер чиновники называют списание налогов и зарплатные кредиты. В отношении налогов это не так – бизнес полтора месяца (а в Москве, Подмосковье и других крупных городах, почти два) простаивал и не генерировал выручки. В отсутствии выручки у него не было доходов и налоговой базы. Вмененные ему налоги – бухгалтерская фантазия властей. Так же как и списание этих налогов. Для власти речь идет о выпадающих доходах бюджета, которые будут компенсировать за счет 1,1 трлн руб. остатков с прошлого года. На это они возьмут 200 млрд руб., но подадут как прощение налогов, которые они бы в любом случае не получили с бизнеса.
- Вторая мера – кредиты на зарплату под 2%, по которым не нужно будет выплачивать проценты ежемесячно, а через год, если компания сохранит 90% сотрудников, государство может погасить кредит и проценты по нему. Она обойдется в 300 млрд руб. и эти деньги в первую очередь получат банки, они же и заработают на инициативе властей. Предложение выглядит беспроигрышным: зарплату власти понимают как МРОТ (12130 руб.). Если компания сохраняет меньше 90% сотрудников – например, 80%, то государство освобождает себя от половины кредита и он возлагается на компанию. Если же уволенных будет больше, то кредит гасится компанией, а не государством. Спрогнозировать занятость в компании на год в условиях масштабного экономического кризиса сложно. Но в этой мере будет реализован рецепт главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: бороться с безработицей нужно неполной занятостью и снижением зарплат. Таким образом, зарплаты многих в ближайшее время будут на уровне МРОТ.
- Третья мера – повышение пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей. Это очевидное и давно напрашивавшееся решение. До сих пор предприниматели, ликвидировавшие юридическую форму, могли получить всего 1,5 тыс. руб. с районным коэффициентом. Смогут они рассчитывать и на налоговый вычет из страховых взносов в размере одного МРОТ. Всего на это будет потрачено властями 17 млрд и 31 млрд руб., по сути, это ничто для бюджета.
- Самозанятые получат «налоговый капитал» – так же один МРОТ, из которого им предлагается платить налоги уже в 2020 году. Для бюджета это расход еще 15 млрд руб. Если самозанятый зарегистрировался в 2019 году, он сможет вернуть налоги за прошлый год. Но это небольшая сумма – 1 млрд руб.
- Помощь семья с детьми обойдется властям в 200 млрд руб. Она затронет 22 млн детей от 3 до 16 лет. Семьям будет выплачено 10 тыс. руб. единоразово с 1 июня по 1 октября по заявке. Также увеличится минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.) для неработающих родителей. Еще по 5 тыс. руб. в апреле – июне получат семьи с детьми до 3 лет, у которых нет права на материнский капитал.
- Чиновники уже рассуждают, сколько программа помощи на 800 млрд руб. добавит к ВВП. В Минфине считают, что экономика упадет на 4-6%. Помощь может скорректировать это значение на 1,5% вверх.
- Сейчас у властей есть гораздо больше 1,1 трлн руб., которые они получили с каждого россиянина, делавшего покупки в 2019 году (если за год россиянин совершил покупок на 100 тыс. руб., он отдал государству 20 тыс. руб. в виде НДС, из которых 2 тыс. руб. пришлись на необоснованное повышение налога). У властей есть еще 1,07 трлн руб., которые они получили в виде доходов от Центробанка после продажи Сбербанка правительству. Все разговоры чиновников о том, что они уже помогли экономике на 2,8% ВВП или более – голословны. Они пересчитывали отложенные налоги и прочую нематериальную помощь, не затратив на поддержку граждан и компаний ни копейки. Поэтому у власти прямо сейчас есть большой финансовый резерв для помощи экономике и гражданам. Она должна им воспользоваться.
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