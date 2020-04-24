Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября 671 0 Политика

Вслед за Конституцией президент Владимир Путин переписал историю. Россия сохранит свою дату Победы в Великой Отечественной войне, которая закончилась 9 мая. Но 75-летие Победы Россия, по-видимому, будет отмечать вместе с Китаем – 3 сентября. При этом в официальной мировой историографии окончание Второй мировой войны приходится на 2 сентября. Эту дату в России никогда не отмечали, она отсутствует в исторической памяти народов России. Зато в памяти россиян 3 сентября неразрывно связано с трагедией в Беслане. Ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.