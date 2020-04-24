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Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
24 Апреля 2020 671 0 Политика
Вслед за Конституцией президент Владимир Путин переписал историю. Россия сохранит свою дату Победы в Великой Отечественной войне, которая закончилась 9 мая. Но 75-летие Победы Россия, по-видимому, будет отмечать вместе с Китаем – 3 сентября. При этом в официальной мировой историографии окончание Второй мировой войны приходится на 2 сентября. Эту дату в России никогда не отмечали, она отсутствует в исторической памяти народов России. Зато в памяти россиян 3 сентября неразрывно связано с трагедией в Беслане. Ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Объединение на геополитическом уровне
- Пандемия коронавируса внесла корректировки в планы Путина торжественно отметить 75-летие Победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945). Праздник с военным парадом, который является единственной сегодня точкой сборки народа и основой преемственности для Путина, пришлось перенести на неопределенный срок из-за риска заражения оставшихся ветеранов-долгожителей и участников парада.
- В связи с этим Госдума задумалась об актуализации другой даты, совершенно не памятной в России – 2 сентября, когда во всем мире отмечают окончание Второй мировой войны, частью которой была Великая Отечественная. Однако в Госдуме под предлогом того, что на некоторых орденах «За победу над Японией» выбито «3 сентября», перенесли окончание Второй мировой на один день.
- И так совпало, что 3 сентября Китай отмечает День победы над милитаристской Японией. В СССР подобный праздник тоже был – «праздник победы над Японией». Но в современных реалиях Москва не может позволить себе подобный укол в сторону островных соседей, с которыми не подписан мирный договор. Путин принял перенос и подписал указ о новой дате окончания войны, которую Россия, скорее всего, будет отмечать совместно с Китаем.
- Между тем 3 сентября в России – это День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата была установлена после террористического акта в Беслане 2004 года, в результате которого погибло 333 человека, из которых 186 детей.
- Против решения Госдумы и Путина выступил комитет «Матери Беслана», который на портале Change.org опубликовали соответствующую петицию. Матери погибших детей написали: «Нам непонятно, с какой целью и для чего, спустя 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, Госдуме РФ понадобилось переносить дату окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября». Авторы петиции обвинили депутатов в «искажении исторической правды».
- В Кремле не смогли прокомментировать петицию, потому что «не видели» ее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не может озвучить позицию граждан президенту.
- Против выступил также Совет по правам человека при президенте. Глава СПЧ Валерий Фадеев прямо заявил: «Решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их». По всей видимости, как пишет «Новая газета», Путин объединяется, но не с людьми, а на присущем ему «геополитическом уровне» – с Китаем.
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