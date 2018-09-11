Путин не в духе. Как президент России на Дальнем Востоке чиновников отчитывал

Президент пребывает на Дальнем Востоке в «дурном настроении», устает от 12-минутных докладов, критикует министров за фактические ошибки и неосведомленность в проблемах региона, но восхищается судоверфью «Звезда» и наслаждается общением с рабочими.

Дурное предчувствие

В понедельник на острове Русский (Дальний Восток) президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета. Главной темой заседания стала реализация майского указа, связанного с социально-экономическим развитием региона. Как отмечали СМИ, выражения лиц присутствующих чиновников были весьма серьезными, что вероятно, не предвещало ничего хорошего. И они не ошиблись. Российский лидер высказал ряд претензий. Одна из них связана с тем, что в Дальний Восток вкладываются десятки миллиардов рублей, однако население продолжает покидать регион, предпочитая связывать свою жизнь с «большой землей».

В начале заседания президент выразил благодарность коллегам за работу и успехи в плане восстановления экономики Дальнего Востока. Однако похвалой дело не ограничилось. Глава России попросил «двигаться дальше», «выступать покороче», а также «предельно подробно и откровенно» обозначать имеющиеся проблемы. Такое вступление президента чиновников, если не испугало, то напрягло. Как отмечает Газета.ру, члены президиума Госсовета (министры, губернаторы Пермского края, Бурятии, Сахалинской области и так далее) сразу сделали серьезные выражения лиц.

Дожидаться, пока чиновники соберутся с мыслями и начнут разговор о проблемах Дальнего Востока, Путин не стал – решил их назвать сам: неудовлетворительная «обеспеченность жильем», проблема транспортной доступности, низкое качество услуг здравоохранения, образования, связи. Кроме этого, в регионе существует нехватка современных объектов культуры и спорта.

Говоря обо всех неудобствах жизни людей на Дальнем Востоке, российский лидер выразил понимание, почему такие условия жизни не устраивают людей, и почему они делают выбор в пользу переезда в другие российские регионы.

Прошу, покороче!

Одному из первых досталось министру транспорта Евгению Дитриху, который предложил «сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов».

Сначала Путин укорил министра за длинный доклад, который продолжался 12 минут. После этого президент обратился к остальным присутствующим на заседании с призывом не выступать с длинными докладами. «Я прошу коллег: покороче», – подчеркнул президент.

Говоря о предложении, озвученном Дитрихом, Путин заявил, что глава Минтранса России владеет неверными данными о количестве пассажиров, которых перевезли на Дальний Восток. СМИ цитируют диалог президента и министра:

Путин: Вы сказали, что там перевезено миллион пассажиров по плоским тарифам, у меня другие данные. В 2017 году перевезено по плоскому тарифу 530 тыс. человек, прогноз на 2018 год – 900 тыс. человек.

Дитрих: Буквально секунду, я сверю. Уверен, что у вас самые точные данные.

Путин: Какие есть. Может быть, здесь ошибка.

Дитрих: Виноват, да. 500 тыс. пассажиров перевезено по плоским тарифам. Я сказал неправильно. 900 тыс. человек планируется в 2018 году.

Путин: Да, 900. Надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы.

Нас же на смех поднимут!

Подверг критике президент России и министра экономического развития Максима Орешкина. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, существует нехватка денег для строительства двух судов на сообщение между Камчаткой и Сахалином. Он также отметил, что в этом есть и вина Минэкономразвития. После этих слов Путин обратился к Орешкину, но оказалось, что он не знает об этой проблеме.

Орешкин: Они нашли эти деньги в госпрограмме, но их предложение о перераспределении средств не поддержано в Минэкономразвитии. Министр здесь присутствует, может быть, попросить его сюда, поддержать предложение.

Путин: Да, конечно. Максим Станиславович, в чем проблема?

Орешкин: Я просто не в курсе этой проблемы. Мы с Юрием Петровичем разберемся.

Путин: Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить.

Кроме этого, как рассказал Трутнев, не выделяются деньги и для обустройства международных пунктов пропуска на мостах, которые проходят на границе с Китаем. «Если мост готов, но пункта пропуска нет, то мост будет стоять пустой, – отметил Путин. – Нас же в интернете на смех поднимут».

«Звезда» Дальнего Востока

Зато на судоверфи «Звезда» президенту так понравилось, что он назвал его проектом общенационального масштаба. Президент встретился с рабочими завода.

Путин: Здравствуйте! Как вам поживается?

Рабочий: Очень хорошо.

Путин: Как работается?

Рабочий? Прекрасно работается, хорошо.

Путин: Хорошее предприятие?

Рабочий: Очень хорошее предприятие, очень много работы.

«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой – 500 м. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда. Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии», – заявил Путин, не скрывая своего восторга.