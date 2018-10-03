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Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды

3 Октября 2018 267 0 Тренды События и факты
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды

Правительство РФ готовит проект по дедолларизации экономики страны, сообщает The Bell. В развернувшейся дискуссии участвуют Центробанк, ВТБ, глава которого предложил план действий президенту, другие крупнейшие банки, а также экспортеры. Источники, знакомые с ходом обсуждения проекта, утверждают, что «запрета расчетов в долларах не будет». Речь идет о создании возможностей для расчетов в национальных валютах. Главная цель – перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России – Китаем и ЕС – в юани и евро, со странами ЕАЭС – в рубли. По данным The Bell, утвердить проект документа премьер Дмитрий Медведев планирует «через одну-две недели».

Арестован член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов. Задержание проведено в рамках расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает РБК. Как утверждает следствие, большая часть средств, обнаруженных ранее в квартире Захарченко (8,5 млрд в рублевом эквиваленте), поступала к нему именно от Маркелова.

Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат для государства, заявил вчера Владимир Путин на совещании с правительством.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», – заявил Путин.

По планам правительства, экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах должна была составить 3 трлн руб., которые должны были пойти на повышенную индексацию пенсий. Президентские поправки сократили потенциальную экономию на 0,5 трлн руб. Но на повышение средних пенсий по старости до 20 тыс. руб. все равно необходимо потратить 3 трлн, сообщает РБК.

Владимир Путин прибудет завтра в Индию с двухдневным визитом. По данным «Коммерсанта», по итогам саммита будут подписаны около десяти соглашений и контрактов, включая сделки по приобретению Индией зенитных ракетных систем С-400 и фрегатов проекта 11356, а также «дорожная карта» сотрудничества по мирному атому, предполагающая строительство новых реакторов в Индии и объектов в третьих странах, отмечается в публикации.

Пентагон по заказу Дональда Трампа провел исследование, из которого следует, что Китай «намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях», сообщило издание Foreign Policy. Речь идет о подрыве оборонно-промышленной базы США. В пример приводится ситуация с перхлоратом аммония – ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет, которое Китай продает по заниженным ценам, подрывая положение американских производителей.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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