«Путин мечтает развалить ЕС». Что этим хотел сказать Эммануэль Макрон?

В интервью шведскому телеканалу SVT президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о европейских ценностях, уважении к Владимиру Путину и разнице между Францией и Россией. Страна Путина, по мнению Макрона, не может быть примером для Швеции, поскольку в России не уважают права человека. Однако, несмотря на ценностные различия, Макрон считает необходимым вести диалог с Москвой на тему общей безопасности. Впрочем, это не отменяет мечты президента России – «демонтировать» Евросоюз.

«Мечта» Путина

Интервью Макрона вышло в воскресной аналитической программе Agenda. В разговоре он заявил следующее: «Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина – демонтировать ЕС».

Как отмечает РИА Новости, поводом для такого высказывания послужила избирательная кампания в Швеции перед парламентскими выборами, которые запланированы на 9 сентября. Представителю социал-консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессону задали вопрос о том, кого бы он предпочел: президента Франции Эммануэля Макрона или главу России Владимира Путина. Отвечать на этот вопрос он отказался, заявив, что не «хочет делать какого-либо выбора».

Именно эту историю журналист рассказала в ходе интервью с Макроном, после чего попросила его дать комментарий. На это президент Франции заявил, что у него нет желания вмешиваться во внутренние дискуссии в стране. Однако, по его словам, ответ, который был дан Окессоном, говорит о том, что он человек, «который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы».

Макрон также отметил, что Франция со всем уважением относится к правам человека, «является одной из стран со значительной демократией», а также входит в состав Евросоюза. В этом плане Россия, по его словам, совсем другая страна. «Я имею контакты с Путиным постоянно и уважаю его, но Россия не является образцом с точки зрения прав человека. Я думаю, что Россия не может быть образцом для шведов», – подчеркнул Макрон.

Диалог России и Франции

Ранее в августе президент Франции говорил о том, какую роль играет Россия в обеспечении безопасности в Европе. В разговоре с радиостанцией Europe1 он заявил, что Европе нужно заняться укреплением собственной безопасности и не полагаться в данном вопросе только на США. Макрон убежден, что обсуждать эту тему нужно при участии России.

«Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», – подчеркивал Макрон. Он отметил, что «существенный прогресс в разрешении украинского кризиса и соблюдение рамок ОБСЕ, безусловно, станут предпосылками прогресса отношений с Москвой».

В конце июля Макрон встречался с Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали проблемы международного уровня и российско-французскую гуманитарную помощь Сирии.

Противоречивый Макрон

Высказывание президента Франции прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В разговоре с RT он отметил, что Эммануэль Макрон является весьма противоречивым политиком, который пребывает под сильным давлением США.

«При этом совсем недавно делал заявления о том, что они оказывают сильное давление на ЕС, но Европе надо развиваться самостоятельным путем. Очевидно, что его риторика – следствие противостояния стран. Макрон хочет показать, что является «объективным» политиком, который выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими», – заключил эксперт.

Что касается «демонтажа ЕС», то России важен именно единый Евросоюз, как минимум, с экономической точки зрения. «России выгоден ЕС, с которым выстроены хорошие партнерские торгово-экономические отношения, а не его распад, стагнация экономики и потеря рынка сбыта, выстраивание новых правил каждой страной – это очевидно», – заявил Безпалько.