Путин «мечтает» о развале ЕС, 40 млрд рублей выделяют для Россельхозбанка и другие новости понедельника

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии с Москвой необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, «мечтает о развале ЕС». «Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией», – сказал президент Франции в интервью воскресной аналитической программе Agenda.

Банк России собирается до конца этого года выделить не менее 40 млрд руб. на докапитализацию государственного Россельхозбанка, являющегося главным кредитором аграрно-промышленного комплекса. По международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие этого года банк получил 10,8 млрд руб. чистой прибыли, сообщает газета «Ведомости».

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва—Владимир, которую должны начать строить уже в этом году, может остаться без продолжения, если на участок до Казани бюджет не выделит 700 млрд руб. ВСМ Москва – Казань, длиной 770 километров, может стать частью ВСМ Москва – Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., сообщает «Коммерсантъ». Экономическая целесообразность проекта и сроки его окупаемости пока неизвестны.

В ходе торгов на минувшей неделе стоимость биткоина – самой популярной криптовалюты, впервые с начала августа превысила 7 тысяч долларов. По оценкам экспертов, опрошенных агентством РИА Новости, в ближайшее время тенденция укрепления криптовалюты продолжится.

В воскресенье вечером на юго-востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил все допустимые нормы. Так в районе Жулебино зафиксировано превышение в 15 раз, в районе Кожухово – в 12 раз, в Капотне – в 9 раз, сообщает сайт Мосэкомониторинга. Как ранее пояснили в пресс-службе департамента природопользования Москвы, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз, сообщает РИА Новости.