Путин, Кадыров, Крым. Конгресс США принял очередной пакет антироссийских законопроектов

В американском Конгрессе принят очередной пакет антироссийских законопроектов. Один из них требует отследить активы, связанные с президентом России Владимиром Путиным, а также его окружением. Еще один документ обвиняет главу России в затруднении работы следствия по делу об убийстве Бориса Немцова. Не забыл Конгресс и о Крымском полуострове: один из принятых законопроектов запрещает администрации США признавать его российской территорией.

Убийство Немцова

Первым документом стала резолюция, которая призывает расследовать убийство российского политика Бориса Немцова. В комментариях отмечается, что он «был значимой фигурой в борьбе с авторитаризмом и коррупцией в правительстве Владимира Путина».

Также авторы документа обращают внимание на тот факт, что один из осужденных, который проходит по делу об убийстве, чеченец Заур Дадаев, служил в батальоне внутренних войск «Север», а глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отзывался о нем как о «настоящем патриоте».

При чем тут расследование РБК

Отдельным пунктом в резолюции говорится о расследовании РБК, которое было обнародовано в 2016 году. Как сообщали собеседники издания, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин два раза отказывался ставить подпись под постановлением о предъявлении обвинений командиру роты батальона «Север» Руслану Геремееву, который является близким родственником сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

Резолюция гласит: «Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и попытку скрыть информацию по убийству Бориса Немцова».

В документе также звучит требование о наложении санкций на лиц, которые причастны к убийству Немцова, в соответствии с «Актом Магнитского». Особенное внимание, как заявляется в резолюции, Госдеп США должен уделить деятельности Рамзана Кадырова.

Покажи карманы, президент

Еще один законопроект, получивший название «Vladimir Putin Transparency Act», требует, чтобы разведка США собрала информацию не только об активах Владимира Путина, но и его приближенных. Составили документ член Республиканской партии Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс. Оба подчеркивают, что этот законопроект – возможность ответить на вмешательство Москвы в выборы США. Согласно содержанию документа, с момента вступления его в силу, у директора Нацразедки США, госсекретаря и министра финансов будет 180 дней, чтобы представить доклад о личном состоянии главы России.

Еще один законопроект «KREMLIN Act» предусматривает представление трех докладов, которые должны будут рассказать о «намерениях политического руководства Российской Федерации». Здесь должна быть раскрыта тема о возможных угрозах со стороны России для США и их союзников по альянсу НАТО.

Крымские баталии

«Вишенкой на торте» выглядит еще один законопроект, который запрещает американской администрации признавать Крымский полуостров территорией Российской Федерации. Этот документ приняло большинство конгрессменов – 427 человек. Против проголосовал только один. Примечательно, что обойти запрет может только президент США «в интересах национальной безопасности».

В тексте закона всего две статьи. Одна из них связана с названием самого документа: «Акт о непризнании аннексии Крыма». Вторая гласит, что политика США заключается в непризнании ни де-юре, ни де-факто суверенитета России над Крымом, а также воздушным пространством региона либо его территориальными водами.

Документ означает, что ни один американский госорган не имеет права принимать никаких действий, подразумевающих признание Крыма территорией России.