Провокация или блеф? Украина угрожает Крымскому мосту списанным американским эсминцем

Если Украина устроит новую провокацию с морской атакой на Крымский мост, это может обернуться широкомасштабными военными действиями – к такому выводу пришел российский военный эксперт Александр Артамонов. В частности, по его словам, украинцы могут использовать боевые корабли «Оливер Хазард Перри», которые получили от США. Аналитик предполагает, что если эти судна совершат нападение на Крымский мост, то ответ будет «асимметричным». Вместе с этим, как уверяют российские военные, мост круглосуточно находится под охраной ЗРК и других установок.

Агрессивный Киев

Военный эксперт Александр Артамонов высказывает предположение, что в случае новой провокации против Крымского моста со стороны Украины, сценарий может развернуться по пути широкомасштабных военных действий.

В своей колонке еженедельника Министерства обороны «Звезда» Артамонов пишет, что Украина планирует закупить у США фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», которые американцы некоторое время назад списали. На старое, но рабочее судно такого проекта можно установить не один десяток ракет разного калибра, а также артустановку калибром 76 мм, и еще несколько торпедных аппаратов и зенитный комплекс, то есть, «нафаршировать эсминец по полной».

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — пишет обозреватель.

Враг не пройдет!

Однако переживать за безопасность Крымского моста, судя по словам Артамонова, не стоит - мост может выдержать нападение, которое предусматривает даже таран брандерами -судами, которые полностью набиваются взрывчаткой.

Изначально для того чтобы корабли, которые проходят под мостом случайно или намеренно не задели его опоры, на них были установлены специальные железобетонные палы.Эксперт уверяет: ни одно современное плавсредство не сможет причинить ущерб таким конструкциям.

Се8годня за безопасностью Крымского моста следят сотрудники погранслужбы и противодиверсионная группа Черноморского флота.Александр Артамонов напомнил, что оборона Крымского моста выстроена по очень серьезной системе A2/AD (anti access/area denial). Это значит, что вокруг него под охраной находятся суша, море и воздух. На круглосуточном дежурстве находятся зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2», а также новейшие ЗРК С-400 «Триумф».

Также, как ранее сообщалось, Крымский мост охраняют росгвардейцы, истребители Су-27, а также противолодочный самолет Ил-38, которые регулярно патрулируют район вокруг моста.

Претензии на статус

Угрозы безопасности моста через Керченский пролив - не единственный выпад Киева относительно этого региона. Так, недавно Украина попыталась оспорить статус собственно Керченского пролива в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. Однако, подобные претензии, как заявил в беседе с РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, неуместны.

«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств», — отметил он.

Тем нем менее, как отметил Молохов, Россия, несмотря на то что она не признает юрисдикцию трибунала в деле украинских моряков, планирует представить в письменном виде свои точные замечания относительно обстоятельств этого дела.