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Протонная терапия. Высокотехнологичное лечение онкологии станет более доступным для граждан России

22 Мая 2019 215 0 Общество
Протонная терапия. Высокотехнологичное лечение онкологии станет более доступным для граждан России

С 2020 года в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, которую можно получить по полису ОМС, будет включен дорогостоящий метод лечения онкологических заболеваний – протонная терапия. Соответствующая информация поступила из федерального фонда ОМС. Как отмечается, в конечном итоге протонная терапия будет доступна примерно двум тысячам пациентов.

Государственное финансирование

По словам главы Фонда Натальи Стадченко, на финансирование протонной терапии для онкобольных из бюджета планируется выделить 5 млрд рублей в 2020 году и 5,5 млрд рублей – в 2021 году. Это позволит ежегодно лечить в России около двух тысяч пациентов. До сих пор многим таким  больным приходилось искать благотворительную помощь для  лечения за границей.  «Включение протонной терапии в программу высокотехнологичной медпомощи – огромный шаг вперед. Это делает дорогостоящий метод лечения доступным для большого количества пациентов, нуждающихся в эффективном лечении», - резюмирует Стадченко.

В рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», начиная с этого года из федерального бюджета дополнительные 70 млрд рублей будут направлены в бюджет федерального фонда ОМС. Деньги пойдут на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями методом химиотерапии. В этот же транш заложена сумма в 3,6 млрд рублей для субъектов Северо-Западного федерального округа.

«Всего на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» на 2019 год в составе субвенции, предоставляемых бюджетам территориального фонда ОМС, предусмотрено более 200 млрд рублей. Это в полтора раза больше уровня 2018 года и в три раза - уровня 2013 года», - цитирует ТАСС пресс-службу Фонда.

Меры  профилактики

Как стало известно, начиная с 2020 года, обеспечить финансированием планируется и внедрение более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. Например, в следующем году на эти цели будет выделено 120 млрд рублей, в 2021 году – 140 млрд рублей. Также, как рассказали в пресс-службе Фонда, с мая этого года Минздрав РФ вводит новый порядок профосмотров, который предусматривает возможность проведения ежегодного осмотра каждого жителя России.  В процесс такого осмотра включен скрининг злокачественных новообразований -  рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака.

Зампредседателя ФОМС Светлана Кравчук проинформировала, что за период с января по апрель 2019 года на профосмотрах побывало порядка двух миллионов взрослых россиян. Кроме этого, более 8,5 млн человек прошли диспансеризацию. В общей сложности в этом году, что около 50 млн жителей России должны пройти профосмотры и диспансеризацию. Они  будут проинформированы  о возможности пройти в том числе онкологический скрининг.

Технические  возможности

Согласно предоставленным специалистами данным, в наше стране необходимость в протонной терапии по разным методикам оценивается в 25-35 тыс. человек в год. Из этого числа минимум 1,5 тысячи детей. В первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии было инвестировано 7,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение было заключено между правительством Санкт-Петербурга и Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС) еще во время Петербургского международного экономического форума в 2015 году.

В тестовом режиме в тестовом режиме санкт-петербургский Центр начал работать уже осенью 2017 года, а к активному лечению пациентов специалисты центра приступили в феврале 2018 года. Некоторое время назад Председатель правления МИБС Аркадий Столпнер выразил уверенность в том, что к 2020 году, когда протонную терапию, как пообещали в Минздраве, включат в государственные программы оказания ВМП, то у Центра появится возможность выйти на плановую мощность и принимать до 800 человек в год.

Также, по информации Столпнера, губернаторы Алтайского края, Новосибирской и Томской областей (регионы, в которых МИБС также собирается открыть новые центры протонной терапии), подтвердили готовность финансировать лечение местных пациентов

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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