Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга

По любой цене готовы продавать бензин независимые АЗС, пишет «Коммерсант». Даже по 30 руб. за литр. Главное условие – наценка не менее трех рублей за литр от стоимости бензина от поставщиков. В противном случае, АЗС будут работать в убыток и закроются. Эта наценка позволит АЗС не только зарабатывать, но и направлять полученные средства на реинвестиции и развитие. С этим не согласен глава «Роснефти» Игорь Сечин, который считает, что независимые АЗС для своей рентабельности должны увеличивать объем дополнительных услуг, что является общемировой практикой. Поэтому и идут разговоры о возможности продажи пива на автозаправках.

Куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко предложил иностранным интернет – компаниям, работающим в России, открыть здесь свои представительства, передает ТАСС. Встреча была закрытой для прессы, так что узнать мотивы предложения Кириенко не удалось.

Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в 2019 году. Ежегодно на нее будет выделяться 5 млрд руб. Эти средства предполагается распределять при помощи специальных сертификатов на обучение. Это позволит получить новые компетенции до 80 тыс. гражданам в год. Чему их будут переобучать и где они потом найдут работу, не сообщается.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая вчера в Госдуме, заявила, что ЦБ РФ предусматривает возможность снижения цены на нефть до 35 долларов за баррель, хотя и считает это маловероятным. Она отметила, что в случае реализации это негативного сценария, в 2019 году наступит рецессия, но уже в 2020 экономика перейдет к росту. Другим последствием возможного падения цен на нефть может оказаться кратковременный всплеск инфляции.

13 новых мостов планируется построить через Москву-реку, передает «Интерфакс». Все эти проекты находятся на разных стадиях реализации. Но их общей целью является увеличение связанности территорий города. На сегодняшний день сложно говорить о конкретных сроках реализации этого проекта, поскольку подобное строительство связано с освобождением земельных участков и имеет ряд сложных технологических особенностей.