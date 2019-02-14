Профицит приведет к дефициту? Российский бензин вновь под угрозой

В России зафиксированы избыточные мощности по производству бензина. Об этом говорится в докладе Argus Consulting. Его авторы предупреждают – по этой причине могут возникнуть проблемы со сбытом, в том числе из-за медленного роста внутреннего спроса на топливо. Однако аналитики советуют не обольщаться – в дальнейшем профицит бензина может смениться дефицитом.

В чем суть

После того как на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском НПЗ были запущены новые установки, мощности по производству бензина выросли практически на два миллиона тонн. Таким образом, произошло формирование профицита мощностей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

В докладе утверждается, что производство бензина выросло благодаря модернизации старых заводов и строительству новых. В срок до 2026 года планируется модернизировать еще девять НПЗ. В итоге объем выпуска бензина класса «Евро-5» вырастет на три миллиона тонн.

По словам старшего аналитика Argus Consulting Сергей Агибалов, сегодня уже сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Но внутренний спрос на бензин достаточно медленный, а на экспортном направлении растет конкуренция. В конечном итоге производители вынуждены решать новые задачи и искать более эффективные каналы сбыта.

Тем не менее, резкого роста бензина не должно произойти. «Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта», – резюмирует эксперт.

Бензин все равно дорожает

Согласно информации, предоставленной Минэнерго, в 2018 году производство бензина увеличилось на 200 тыс. т, до уровня 39,4 млн. А вот экспорт сократился на 100 тыс. т, до уровня 4 млн (в сравнении с данными 2017 года).

Вместе с этим, как считают аналитики, ситуация на внутреннем рынке будет характеризоваться более жесткой конкуренцией. При этом резкий рост экспорта будет невозможен, так как перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов в северо-западных и южных российских портах не хватает. Стоит учитывать и тот факт, что Казахстан смог увеличить производство бензина и вытеснить части российского топлива с рынков Центральной Азии.

«Ведомости» также пишут, что еще одним выходом может стать переход заводов на выпуск не автомобильного, а так называемого прямоперегонного бензина (нафты) – именно он является сырьем для нефтехимических производств.

При этом, как отмечается, за весь прошлый год стоимость бензина выросла на 9,4%. Стоимость топлива оказалась выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (в прошлом году инфляция составила 4,3%). Напомним, что 31 октября 2018 года после того как стоимость топлива взлетела российское правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цены на бензин до марта 2019 года. Согласно договоренности, речь идет о «солидарной ответственности» для всех российских нефтяных компаний.

Нас хотят успокоить?

Тем не менее, сообщения о профиците бензина в России представляет собой некий успокаивающий фактор для жителей России. На самом же деле в нашей стране ожидается дефицит бензина. Такого мнения придерживается член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.

«И скорее всего, нас ждет дефицит, а вовсе никакой не профицит бензина. То, что кто-то запускает такого рода слухи, понятно – чтобы успокоить население», – цитирует РИА ФАН эксперта. Танкаев заявил, что здесь нужно не распространять подобного рода информацию, а запускать механизмы, благодаря которым все участники рынка могли бы получать прибыль.

При этом представитель ТПП отмечает, что в России производитель терпит убытки. Как минимум, это связано с тем, что 1 января 2019 года были увеличены налоги на бензин. Так, вырос НДС, а также налог на добычу полезных ископаемых и акциз на бензин.