Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы

Владимир Путин принял участие в заседании XV Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого в этом звучала так: «Россия: программа на XXI век», сообщает ТАСС. Говоря о трагедии в Керчи, президент сказал, что «это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев». Отвечая на вопрос, стоило ли начинать операцию в Сирии, президент объяснил, что Россия должна была предотвратить худшее развитие событий и главную опасность в случае деградации государственности этого региона – активное внедрение боевиков на своей территории и в соседних государствах. Отвечая на вопрос о встрече и беседах с Дональдом Трампом, Путин сказал, что «у нас нормальный профессиональный диалог. Он не просто слышит, он реагирует на аргументы собеседника. Он может с чем-то не соглашаться, как и я с ним, – у нас разные взгляды. Это нормальная дискуссия двух партнеров». Владимир Путин назвал антироссийскую риторику результатом внутриполитической борьбы в западном мире в целом. Он также допустил, что она может снизиться в США после 2020 года, когда в стране пройдут очередные выборы американского президента. Говоря о ядерной доктрине страны, президент подчеркнул, что Россия готова использовать ядерное оружие только в ответ – если убедится, что кто-то наносит ядерный удар по ее территории. При этом он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет всемирной катастрофой. Владимир Путин назвал толерантное отношение друг к другу наций и различных представителей религий, проживающих в России, основой существования страны. Самой острой проблемой остается кризис в Донбассе. И единственный выход из него – выполнение минских соглашений, вновь подчеркнул Владимир Путин. А именно этого, к сожалению, Киев и не делает.

Минфин России повысил прогноз профицита бюджета по итогам 2018 года с 481,74 млрд до почти 2,139 трлн руб., передает ТАСС. При этом по прогнозу размер ВВП увеличится в 2018 году с 98,23 до 101,16 трлн руб.

Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2018 года под давлением торговой войны с США замедлился до 6,5%, по сравнению с 6,8% в первом квартале. Однако этот показатель остался в рамках официального прогноза властей по росту ВВП в 2018 году, пишет «РИА Новости».

Более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 млрд долларов подписали компании, ведомства и организации Узбекистана и России в ходе первого межрегионального форума двух стран, передает «РИА Новости». В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центра.

США сформулировали принципы своей политики в Восточной и Центральной Европе. Основными их соперниками в этом регионе они считают Россию и Китай. Вашингтон будет подавать европейским странам пример демократии, но и добиваться того, чтобы они не попустительствовали Москве, сообщает РБК.