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Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым
7 Апреля 2020 468 0 Экономика
Производители продуктов питания повышают закупочные цены на свои товары в среднем на 15-20%. В связи с этим в самое ближайшее время резко подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и хлебобулочные изделия, а также рыба. Об этом газете «Известия» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Он оправдал повышение цен девальвацией рубля и пандемией коронавируса.
Стабильный рост в кризис
- Российские производители «страдают» из-за ограничений, которые власти ввели в связи с пандемией коронавируса, и от девальвации рубля на 25%. Поэтому производители и поставщики настаивают на повышении цен на 15-20%. Это коснется товаров, чья себестоимость зависит от валютного курса. Однако практически все продукты по факту оказываются таковыми.
- При этом производители и поставщики рекомендуют торговым сетям поднимать цены в два этапа, чтобы россияне не сразу заметили, насколько все подорожало. Федеральная антимонопольная служба заранее проверила обоснованность роста на 15-20% и не нашла в этом «спекуляции», поэтому никаких претензий властей к магазинам не будет.
- Больше всего, на 20%, подорожает чай, кофе и какао, поскольку они являются чистым импортом. Меньше всего вырастут макаронные изделия – на 5-15%. Их рост объясняется «ростом стоимости упаковки», так как тут уже нельзя сослаться на «импорт». То же самое касается хлеба и товаров из муки и зерна – они должны вырасти в цене на 5-7% из-за подорожавших «транспортных расходов» (цены на бензин при этом стабильны).
- В Рыбном союзе России заявили, что 50% рыбы на прилавках – импортная, а не российская. И поэтому цены на нее вырастут. Но увеличатся они и на 50% российской рыбы, потому что компании больше тратят на дезинфекцию, обеспечение безопасных условий, на тару, упаковочные материалы и ингредиенты, ту же муку, масло, крахмал. Производители рыбы вспомнили все, что можно было в оправдание.
- Вино подорожает на 13-18% – оно тоже относится к импортным продуктам, но цена поднимется в том числе из-за логистических проблем.
- Торговые сети и поставщики договорились менять цены каждые две недели. Но пока сети компенсируют рост закупочных цен отказом от торговой наценки на социально значимые товары, в том числе хлеб. Наценка составляет 25% к ценам производителей, поэтому покупатели пока могут не заметить разницы.
- В Минсельхозе о будущем росте цен ничего не говорят. Сейчас ситуация на продовольственном рынке «стабильная».
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