Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым 468 0 Экономика

Производители продуктов питания повышают закупочные цены на свои товары в среднем на 15-20%. В связи с этим в самое ближайшее время резко подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и хлебобулочные изделия, а также рыба. Об этом газете «Известия» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Он оправдал повышение цен девальвацией рубля и пандемией коронавируса.