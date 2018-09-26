Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Не так давно в журнале Nature была опубликована статья, посвященная работам ученых над проблемой старения. По их словам, отменить сам процесс нельзя, но можно смягчить его последствия. Пока каких-то кардинальных успехов достичь не удалось, однако кое-что уже получилось. Правда, только с лабораторными мышами. Проводить эксперименты на людях никто на сегодняшнем этапе исследований, конечно, и не думает.

О продолжительности жизни. Немного статистики

Как она, продолжительность жизни, менялась с развитием человечества? Научная статистика показывает, что раньше люди жили гораздо меньше, чем сейчас. Какие бы библейские сказки нам не рассказывали. Удалось установить, что древние греки жили в среднем по 29 лет, население средневековой Европы дотягивало до 35-40 лет. И только в начале XX века европейцы достигли планки продолжительности жизни в 55 лет.

А что сейчас? Вот четко зафиксированные «мировые рекорды». Жанна Кальман – 122 года и 164 дня. Сара Кнаусс 119 лет и 97 дней. Наби Тадзима – 117 лет и 260 дней. Далее – по списку. Но заметьте: все – женщины. Как-то у них все это лучше получается, чем у мужчин.

Вообще по вопросу о долгожительстве есть много противоречивых данных. Дело сплошь и рядом в том, что в большинстве случаев никаких официальных документов о дате рождения того или иного человека не сохранилось. Тем более в России. Ведь эти люди (долгожители) рождались еще до революции. И сколько страшных катаклизмов случилось с той поры. Разрушались церкви, сгорали метрики. И пойди разберись.

А что же сейчас? Вот, например, распределение численности населения России по полу и возрастным группам на 1 января 2017 года (в тысячах человек)

Всего по переписи Мужчины Женщины Численность населения 146 804 68 044 78 760 до 1 года 1 880 966 914 1-4 7 702 3 958 3 744 5-9 8 558 4 389 4 169 10-14 7 408 3 791 3 617 15-19 6 690 3 418 3 272 20-24 7 828 3 993 3 835 25-29 11 879 6 035 5 844 30-34 12 537 6 270 6 267 35-39 11 194 5 505 5 689 40-44 10 381 5 008 5 373 45-49 9 280 4 439 4 841 50-54 9 835 4 545 5 290 55-59 11 155 4 947 6 208 60-64 9 610 3 964 5 646 65-69 7 637 2 942 4 695 70 и более 13 230 3 874 9 356 Из общей численности население в возрасте: моложе трудосп.* 26 895 13 794 13 101 трудосп.** 83 224 43 470 39 754 старше трудосп.** 36 685 10 780 25 905

* - Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет.

** - Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года.

*** - Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше.

Таким образом, мы видим, что чуть больше 83 млн человек должны «кормить» не только себя, но и более 62 млн старых (пенсии не с неба берутся) и малых. А если учесть, что мало кто идет работать в 16 лет (так приведенная официальная статистка определяет начало трудоспособного возраста), то ситуация еще более усугубляется.

Заканчиваются ресурсы для подержания стареющего населения. Что в Европе, что в США, что в других развитых странах. Вот в Африке – там пенсии не платят, да и с медициной не ахти. Рано люди мрут. Так и проблем у них нет. Поэтому увеличение продолжительности жизни – это не только медицинская проблема, но и проблема экономическая и социальная. И все они имеют много аспектов. Итак, по порядку. Начнем с медицины.

Медицинская составляющая

Хочется, конечно, пожить подольше. Но, по мере старения, у нас возникает целый букет заболеваний, мешающих жить и нам и нашим близким. Поэтому основная проблема, стоящая перед современной наукой – не просто продлить жизнь, а продлить здоровую жизнь. И хотя средняя продолжительность жизни, по крайне мере в развитых странах, неуклонно растет (вспомните дебаты о пенсионной реформе в России), темпы сохранения здоровья растут далеко не так быстро.

Так чем же определяется продолжительность жизни? Ученые отмечают, что продолжительность жизни всего на 12-25% зависит от генетической предрасположенности. А от чего все остальное? Вроде бы понятно. Экология, здоровый образ жизни, правильное питание. Так-то оно так, но есть еще один фактор. Бешеный темп современной жизни, стрессы, душевный дискомфорт, постоянные переживания – все это подтачивают здоровье человека. Но дело еще и в том, что со здоровьем может случиться всякое. И внезапно. Вот живете вы, например, в экологическо чистом месте, где-нибудь на пасеке, расположенной в девственном лесу. Проблем никаких. Полная гармония с окружающим миром. А потом незаметно подкрался рак или какой-нибудь инсульт. И все. Это как Булгаковский Воланд говорил на Патриарших прудах, уж позвольте цитату привести: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!».

Проблема состоит в том, что те или иные предлагаемые учеными «способы продления жизни» на разных людей действуют по-разному. Да, есть простейшие и очевидные вещи, например, «наркотики убивают». Здесь все ясно. Но когда мы переходим в сферу «нормальных людей», то здесь все становится по-разному. Что хорошо одному, то может быть плохо другому. И кроме тривиальных советов, типа (не пить, не курить, заниматься спортом и т.п.) ученые ничего предложить пока не могут.

Вот характерный пример. Недавно ученые выяснили, что низкоуглеводные диеты, которые считаются частью здорового образа жизни, увеличивают риск преждевременной смерти. В долговременном исследовании, которое проходило в 1999-2010 годах, приняли участие 24 825 человек, средний возраст которых достигал 47,6 года. Специалисты изучали связь между низкоуглеводными диетами и смертностью от различных причин, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак. Оказалось, у респондентов с самым низким уровнем потребления углеводов, риск преждевременной смерти увеличивался на 32% в 6,4-летний период наблюдения по сравнению со средним показателем. При этом риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 51, 50 и 25% соответственно. Эта связь была наиболее сильной у пожилых людей, не страдающих ожирением.

А вот только два примера из статьи в Nature.

Стареющие клетки, которые прекращают делиться и вызывают воспалительные процессы в своем окружении, активно участвуют в процессах старения. Недавнее исследование показало, что использование некоторых препаратов для их уничтожения повысило продолжительность жизни старых мышей на 36%. Имеются также результаты в пользу пересадки уникального сообщества микробов, которое живет в каждом человеке или в плазме крови здоровых молодых людей, которая также помогла в омоложении пожилых животных.

Стартап Elevian, в рамках которого велись и ведутся все эти исследования, уже привлек миллионы долларов. Что там правда, а что нет – сказать сложно. Но такова судьба всех прорывных научных исследований. Большинство из них оказывается блефом. Но если что-то «выстреливает», то достигнутый эффект покрывает все затраты на неудачные разработки.

Социальная и экономическая составляющие

В былые времена все было проще. Традиции жизни существовали веками. И старшие поколения, являвшиеся их носителями, передавали свой опыт и опыт своих предков поколениям подрастающим. И поэтому со всех точек зрения были необходимы.

Сейчас же развитие цивилизации происходит экспоненциальным образом. Возьмем, для примера, тот же научно-технический прогресс. Как за немногие десятилетия изменились средства массовых коммуникаций, и какое влияние они уже оказали и будут оказывать на жизнь общества. В самых разных аспектах. От политики до экономики и повседневной жизни. Вот, например, «арабские революции». Их участники собирались при помощи общения в соцсетях. И много чего натворили. До сих пор расхлебать не удается. А ведь это – патриархальные мусульманские общества были, где по всем канонам «аксакалы» все определяли.

Или экономика. Сейчас двумя самыми дорогими компаниями в мире являются американские Apple и Amazon, занимающиеся не добычей нефти и газа, а, что называется, IT-бизнесом. Рыночная стоимость каждой из них превышает стоимость всей российской экономики.

Возникает законный вопрос: откуда деньги? А покупают их товары и услуги, вот и оттуда. А где покупают? А по всему миру. А кто покупает? А то самое молодое поколение или люди, непосредственно предшествующие ему. Но никак не долгожители или даже пенсионеры. Редкие исключения, конечно, возможны. Но это, именно, исключения. Поэтому именно молодые люди являются той силой, которая разгоняет современную цивилизацию. Именно они определяют направления развития мирового сообщества.

Как бы долго ни жил человек, будучи формально здоровым, укоренившиеся стереотипы жизни изменить практически невозможно. И ему крайне сложно встроиться в современный стремительно меняющийся мир. Поэтому он, в подавляющем большинстве случаев, останется балластом, прицепленным вагоном в «уходящем локомотиве истории». И эта проблема «встраивания» пожилых людей в современную жизнь является, пожалуй, самой главной. А ученые чисто медицинскую проблему продления человеческой жизни рано или поздно решат.

Что в итоге

Так каково же место пожилых людей и, тем более долгожителей, в современном, стремительно развивающемся обществе? Сложно сказать. Я бы, вот, например, до 100 лет жить не хотел. Уж лучше эвтаназию разрешить. В конце концов, если человек имеет право на жизнь, то пусть он имеет и право на смерть. И тут вспоминается Пушкин:

«Увы, наш круг час от часу редеет;

Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;

Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;

Невидимо склоняясь и хладея,

Мы близимся к началу своему...

Кому <ж> из нас под старость день лицея

Торжествовать придется одному Несчастный друг! Средь новых поколений

Докучный гость и лишний, и чужой,

Он вспомнит нас и дни соединений,

Закрыв глаза дрожащею рукой…

Пускай же он с отрадой хоть печальной

Тогда сей день за чашей проведет,

Как ныне я, затворник ваш опальный,

Его провел без горя и забот».

Но это так, лирика. А долгожители? Пусть они живут долго, дай бог им здоровья. И будут при этом счастливы!