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Продление жизни, поиск темной материи и история эпидемий. ТОП-10 новостей науки за март

1 Апреля 2020 104 0 Наука и технологии
Продление жизни, поиск темной материи и история эпидемий. ТОП-10 новостей науки за март

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий марта.

1. Внеземной белок
30 лет назад на территорию Алжира упал метеорит. Ученые из Всемирной метеорологической организации тщательно изучили "пришельца" и утверждают, что они обнаружили первый внеземной белок внутри метеорита. 

2. Исследования мозга

Где хранятся воспоминания человека и как происходит процесс воспроизведения тех или иных воспоминаний? Ученые из Национального института здоровья США обнаружили область головного мозга, которая отвечает за воспоминания человека.

3. Ядерный магнитный резонанс
Еще в 1961 году нобелевский лауреат Николас Бломберген предложил теоретическое решение задачи управления ядром атома. В течение 58 лет ученые не смогли решить этой задачи, но сейчас, благодаря случайной поломке аппаратуры, инженеры научились управлять ядром атома используя электрические, а не магнитные поля. 

4. Секвенирование генома
Международная группа ученых секвенировала геномы одного из древнейших растений - Anthoceros agrestis. Это позволило им получить понимание того, как можно добиться более высоких урожаев, используя при этом минимальное количество удобрений.

5. "Чудо-цыпленок"
Найденная в Европе самая ранняя окаменелость птиц относится к эпохе динозавров. Обнаруженный экземпляр, названный "Чудо-цыпленок" соединяет в себе черты современных уток и кур. Палеонтологи полагают, образец поможет им понять почему птицы пережили катастрофу, которая уничтожила динозавров.  

6. Эпидемии

Пандемия коронавируса COVID-19 захватила, практически, весь мир. Но это не первый случай массового заболевания людей. Эпидемии преследуют человека на всем протяжении его существования. Эти 20 самых страшных эпидемий в истории человечества унесли жизни миллионов людей.

7. Психология личности
Мы все сталкиваемся с "токсичными" личностями. Особенно большую проблему такие люди представляют в рабочем коллективе. Но, на удивление, "токсичные" сотрудники могут достичь значительных высот в карьере. Кадровые психологи из Университета Бонна разобрались, почему это происходит. 

8. Темная материя
В мире существует единственное прямое доказательство существования темной материи - это влияние гравитации на материю, которое мы можем видеть. Однако, американские ученые создали новую методику для поиска темной материи, предлагая смотреть не на другие галактики, а на наш Млечный путь. Они считают, что их работа приведет к обнаружению новых доказательств ее существования в ближайшем будущем.

9. Здоровое старение

Согласно новому исследованию специалистов Тартуского университета добиться замедления возрастных изменений человека можно влияя на его иммунную систему. Это открытие в будущем приведет к созданию новых лекарств и методов способных замедлить старение и продлить жизнь человека. 

10. Грязный воздух
Ученые из Института химии Макса Планка и Университетского медицинского центра Майнц выяснили, что загрязнение воздуха является самым опасным риском для здоровья человека и его совершенно невозможно избежать. Грязный воздух, по подсчетам ученых, сокращает жизнь людей во всем мире в среднем почти на три года.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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