Примерный семьянин. Кому в России собираются выплачивать «отцовский капитал»?

В России может появиться такое государственное пособие как «отцовский капитал». Речь идет о субсидии, которую предлагают выплачивать при рождении третьего ребенка. Ее можно будет получить при определенных условиях: все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители живут в официальном браке. Как пишут «Известия», об этом говорится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Проект «Демография»

Как отмечается, «отцовский капитал» не исключает материнский. То есть, по факту, как пояснил автор документа Сергей Рыбальченко, будет дополнительной мерой финансовой поддержки. Выплата многодетным папам будет сопоставима с материнским капиталом. Напомним, что размер последнего с 2017 года и по сей день составляет 453 тыс. рублей. Планируется, что проект будет реализовываться, начиная с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма. И уже затем к нему подключатся и остальные российские регионы.

«Известия» пишут, что в июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Как считают в ОП РФ, новые меры должны касаться именно многодетных. На сегодняшний день 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направляется на семьи, где воспитываются один или два ребенка. Вместе с этим, как отмечают в Общественной палате, в демографически успешных государствах на поддержку рождения третьего и последующих детей направляется порядка 40% средств, которые выделяются в рамках аналогичных проектов.

Ответственное отцовство

Авторы документа поясняют, что «самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье». Такой капитал будет основой для уже действующего во многих регионах материнского капитала, который показал свою эффективность.

Что касается выплат, то отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз при определенном условии: все дети рождены и воспитываются в одной семье, в зарегистрированном браке. Сумма материнского капитала, согласно закону, составляет 453,026 тыс. рублей.

Вместе с этим, автор документа Сергей Рыбальченко уточняет, что выплаты материнского капитала при этом должны сохраниться. «Это не просто финансовая помощь, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по мнению социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — прокомментировал он ситуацию в разговоре с «Известиями».

С кого начнем?

Новый комплекс мер, как сообщается в докладе, предполагается начать реализовывать с Дальнего Востока, в рамках национальной программы его развития. В этом регионе сегодня проживает 5,5% населения России, и на проект потребуются вложения в размере 70–80 млрд рублей в течение пяти лет.

Кроме этого, как было сказано выше, в перечень пилотных регионов первого этапа будут включены Калининградская область, Севастополь и Крымский полуостров. И уже на втором этапе к проекту подключатся демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Финальный этап подключит все оставшиеся регионы.