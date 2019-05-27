Прибыль на развитие. Две трети российских предпринимателей довольны финансовыми результатами бизнеса

Большинство российских предпринимателей довольны прибылью, которую они получили от своего бизнеса в течение последнего года. Как сообщает ТАСС, об этом говорят итоги опроса, в котором приняло участие примерно полторы тысячи бизнесменов. Исследование проводили эксперты VK Business и компании ResearchMe. Кроме этого выяснилось, что большую часть своих доходов предприниматели предпочитают направлять на развитие бизнеса.

Итоги опроса

Опрос, показавший, что большинство бизнесменов довольны выручкой за последний год, проводили специалисты VK Business (платформа для развития бизнеса в социальной сети «ВКонтакте») и исследовательской компании ResearchMe. Об этом заявили 76% опрошенных.

Еще около половины опрошенных (45%) сообщили, что их фактическая прибыль получилась выше ожидаемой. Кроме этого, каждый третий из таких предпринимателей перевыполнил план на 20% и более. И еще 40% участников опроса рассказали, что получили запланированную прибыль. А вот об уровне ниже ожидаемой прибыли заявили только 15%.

Участникам опроса также был задан вопрос о том, на что они тратят вырученные деньги. 95% рассказали, что они инвестируют часть прибыли в развитие бизнеса. Из них 43% выразили готовность направить на расширение своего дела до 75% прибыли. При этом, основную долю прибыли, как показало исследование, снова вкладывают в свое дело только 7% предпринимателей.

Считая прибыль

Как выяснили в VK Business, самостоятельным подсчетом своих доходов занимается только 29% бизнесменов. При этом из них 40% до сих пор делают это на бумаге. «Еще у 27% — свой штатный бухгалтер или финансовый отдел, которые рассчитывают доходы. У 11% опрошенных такую обязанность берут на себя партнеры по бизнесу. А вот 33% предпочли отдать эти функции удаленному бухгалтеру либо онлайн-сервисам.Также, как показало исследование, каждый третий бизнесмен считает текущую прибыль каждый день.

На что идут доходы

Если говорить более конкретно, то в первую очередь вырученные средства вкладываются в приобретение и обновление оборудования (38% опрошенных), в рекламу и маркетинг (35%). При этом каждый четвертый респондент собирается потратиться на поиск новых партнеров и расширение своей команды. Остальные предпочитают направлять средства на улучшение официального сайта компании и мобильных приложений, а также на обучение сотрудников и обустройство рабочих мест в офисах своих компаний.

Если говорить о личных тратах, то предприниматели предпочитают, прежде всего, покупать недвижимость и отправляться в путешествия. Как показал опрос, покупать жилье и путевки в этом году собирается каждый третий бизнесмен. Также около четверти бизнесменов думают о приобретении автомобиля либо инвестициях в новый бизнес. Кроме этого, на вырученные средства 18% собирается сделать подарки своим родственникам или партнерам.