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Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?

20 Мая 2019 793 1 Политика
Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?

Избранный Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально вступил в должность, принеся присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Прямо в день инаугурации он распустил Верховную Раду, а в своей речи заявил, что первоочередной задачей считает прекращение конфликта на Донбассе. При этом своей второй задачей он назвал «возвращение украинских территорий».

На своих условиях

«Готов терять свою популярность, свои рейтинги и свой пост, чтобы только наступил мир», — заявил Президент Украины в своей инаугурационной речи, которую цитирует РБК. Он выразил уверенность, что первым шагом для начала диалога станет возвращение всех украинских пленных. Примечательно, что  именно в этой части выступления Зеленский перешел с украинского на русский язык, вызвав недовольство лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Впрочем, мнение этого и других  депутатов Рады Зеленского больше  не волнует – он сразу же распустил парламент, который так долго не мог определиться с датой инаугурации.

А разговор на русском, похоже,  вовсе не означает, что новый лидер Украины  готов вести конструктивный диалог с Россией и со своими русскоговорящими гражданами.

За неделю до  инаугурации 13 мая Зеленский опубликовал «послание мира к Донбассу». Но  под обращением руководителей крупнейших религиозных организаций Украины, призывавшем завершить вооруженный конфликт на востоке Украины, не было подписи предстоятеля новой Православной церкви.

 А сам Зеленский ситуацию на востоке Украины называет «агрессией» со стороны России и говорит, что отношения Москвы и Киева могут нормализоваться только после «деоккупации» Донбасса и Крыма.

Команда нового президента не раз заявляла мир должен наступить на условиях Украины.  И вроде бы  там понимают, что достичь мирного решения конфликта в Донбассе можно в том случае, если стороны согласятся следовать поступающим от России предложениям. Об этом ранее говорил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Но он же  говорил и о том, что такой путь неприемлем ни для одного  украинского патриота.

Украина для украинцев

 Зеленский заявил, что вместе с ним несет ответственность за Украину каждый  из тех 73 процентов избирателей, которые за него проголосовали.

Впрочем, имеющихся граждан  для нового украинского  лидера, видимо недостаточно. Зеленский призвал  возвращаться на родину всех украинцев, проживающий за границей.  По его подсчетам в мире сегодня насчитывается 65 млн украинцев.

«Да, не удивляйтесь, нас 65 млн, тех, для кого родина - украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство", - цитирует ТАСС выступление Зеленского после церемонии инаугурации. Он попросил украинцев привезти из-за  границы не сувениры, а опыт и ментальные ценности и призывая к солидарности заявил, что «каждый из нас — переселенец, каждый из нас — заробитчанин».

Новый кабинет

Владимир Зеленский напомнил крылатую фразу Рональда Рейгана. "Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы"", — сказал новый Президент Украины.

Он посоветовал сложить полномочия и кабинету министров. И некоторые министры уже сделали это, не дожидаясь рекомендаций. Ранее о своем уходе с постов сообщали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава МИД Павел Климкин. А сразу после инаугурации Владимира Зеленского подали в отставку глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны страны Степан Полторак.

Шестой президент Украины заявил о намерениях отменить депутатскую неприкосновенность, вернуть статью об ответственности за незаконное обогащение и попросил чиновников  вместо его его портретов повесить в служебных кабинетах фотографии своих детей и смотреть на них при принятии решений.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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