Предпенсионеров технически подкуют, Счетная палата раскритиковала оптимизм правительства и другие новости вторника

Программа повышения квалификации граждан предпенсионного возраста подготовлена в Минтруде. Предполагается, что переобучение будет занимать три месяца. Оно будет проводиться с отрывом от основной работы. Во время обучения граждане будут получать стипендию в размере региональной минимальной зарплаты, сообщает РБК. Программа не предполагает обучение предпенсионеров «совершенно новым» для них навыкам и знаниям.

«Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», – говорится в представленном документе.

Предполагается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров.

Дефицит федерального бюджета США по итогам финансового года вырос на 17% – до 779 млрд долларов, достигнув 3,9% ВВП. При этом Белый дом акцентирует внимание на экономических успехах администрации Дональда Трампа:

«Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу. С начала президентства Трампа создано более 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%».

Пол Аллен скончался на 66 году жизни. В 1975 году он вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft, разделив акции в отношении 36% у Аллена к 64% у Гейтса. Microsoft была первой в мире компанией, сделавшей программное обеспечение самостоятельным продуктом, не связанным непосредственно с «железом» – конкретными компьютерами. Forbes оценивал состояние Аллена в 20,3 млрд долларов.

Счетная палата критически оценила проект бюджета на следующие три года. Ведомство указывает на завышенный курс рубля, оптимистичные ожидания по ускорению экономики, а также на переоцененный эффект от повышения пенсионного возраста. По оценке Счетной палаты, прогнозируемые темпы роста ВВП не позволят России стать пятой экономикой мира к 2024 году, как того требует майский указ президента.

В Госдуме готовится законопроект, запрещающий выезд за границу топ-менеджерам финансово неустойчивых банков, пишет сегодня газета «Известия». В публикации отмечается, что новые ограничения на выезд за рубеж могут коснуться тех топ-менеджеров и собственников, в банках которых ЦБ вводит временную администрацию для определения дальнейшей судьбы организации.