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Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано

29 Апреля 2020 789 1 Экономика
Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые облигации Китая. По информации «Интерфакса», глава правительства внес поправки 26 апреля. Изменения приняты в период, когда в России разворачивается дискуссия о необходимости финансовой помощи россиянам, лишившихся части доходов или средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Власти на всех уровнях последовательно отказывают россиянам в прямой поддержке за счет резервов.

Фонд для китайского долга

  • Фонд национального благосостояния (ФНБ) принадлежит народу России. В него в течение 15 лет посылались излишки от высоких цен на нефть (выше 42 долларов). Предназначен он был изначально для софинансирования пенсий, здравоохранения и социальных выплат. Позднее закон о Фонде переписали под замещение выпадающих нефтегазовых доходов. После исчерпания Резервного фонда ФНБ стал единственной «кубышкой» Путина и его безликой технократической бюрократии.
  • На фоне пандемии коронавируса и призыва Путина оставаться дома власти переложили ответственность за финансовое состояние россиян на бизнес, который не может работать и платить зарплату во время простоя из-за отсутствия оборота, а власти не помогают бизнесу кредитами и субсидиями. При этом экономисты напомнили Путину и его бюрократам, что на поддержку россиян можно пустить ФНБ. Чиновники наперебой стали объяснять, почему этого категорически нельзя делать – разговоры шли и о высокой инфляции, и о том, что Россия – бедная страна. Ни один из аргументов не был убедителен и экономически обоснован.
  • Зато теперь становится понятно, куда пойдут средства ФНБ, в которых отказано россиянам. Назначенный Путиным «на правительство» технократ Мишустин, продемонстрировавший за первые 100 дней рейтинг хуже, чем у его предшественника Медведева в самые плохие времена, разрешил вложить ФНБ в китайский госдолг. В частности, Минфин может вложить из ФНБ деньги россиян в китайские облигации, которые находятся в обращении и имеют номинал не менее 1 млрд китайских юаней.
  • По словам министра финансов Антона Силуанова, валютная структура ФНБ должна соответствовать международным золотовалютным резервам Банка России на 30 июня 2019 года. Как известно, Центробанк потерял крупную сумму из-за перекладывания резервов из доллара в юани, поскольку китайские власти искусственно ослабляют курс, чтобы иметь экспортное преимущество. Эту же ошибку собирается повторить Минфин и потерять часть ФНБ.
  • По состоянию на 1 апреля в ФНБ было 12,8 трлн руб. Из них 57,2 млрд долларов, 49,4 млрд евро, 9,6 млрд фунтов стерлингов и 1,4 млрд руб. Однако в середине апреля 2,1 трлн руб. Минфин отдал за Сбербанк Центробанку. Поэтому сейчас в Фонде около 10 трлн руб.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:37 0 0
дмитрий:

да, правильно.

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