Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано 789 1 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые облигации Китая. По информации «Интерфакса», глава правительства внес поправки 26 апреля. Изменения приняты в период, когда в России разворачивается дискуссия о необходимости финансовой помощи россиянам, лишившихся части доходов или средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Власти на всех уровнях последовательно отказывают россиянам в прямой поддержке за счет резервов.