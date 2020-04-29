Капитал страны
ENGLISH
29 АПР, 13:39 МСК
USD (ЦБ) 74,5706
EUR (ЦБ) 80,7749
Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано
29 Апреля 2020 789 1 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые облигации Китая. По информации «Интерфакса», глава правительства внес поправки 26 апреля. Изменения приняты в период, когда в России разворачивается дискуссия о необходимости финансовой помощи россиянам, лишившихся части доходов или средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Власти на всех уровнях последовательно отказывают россиянам в прямой поддержке за счет резервов.
Фонд для китайского долга
- Фонд национального благосостояния (ФНБ) принадлежит народу России. В него в течение 15 лет посылались излишки от высоких цен на нефть (выше 42 долларов). Предназначен он был изначально для софинансирования пенсий, здравоохранения и социальных выплат. Позднее закон о Фонде переписали под замещение выпадающих нефтегазовых доходов. После исчерпания Резервного фонда ФНБ стал единственной «кубышкой» Путина и его безликой технократической бюрократии.
- На фоне пандемии коронавируса и призыва Путина оставаться дома власти переложили ответственность за финансовое состояние россиян на бизнес, который не может работать и платить зарплату во время простоя из-за отсутствия оборота, а власти не помогают бизнесу кредитами и субсидиями. При этом экономисты напомнили Путину и его бюрократам, что на поддержку россиян можно пустить ФНБ. Чиновники наперебой стали объяснять, почему этого категорически нельзя делать – разговоры шли и о высокой инфляции, и о том, что Россия – бедная страна. Ни один из аргументов не был убедителен и экономически обоснован.
- Зато теперь становится понятно, куда пойдут средства ФНБ, в которых отказано россиянам. Назначенный Путиным «на правительство» технократ Мишустин, продемонстрировавший за первые 100 дней рейтинг хуже, чем у его предшественника Медведева в самые плохие времена, разрешил вложить ФНБ в китайский госдолг. В частности, Минфин может вложить из ФНБ деньги россиян в китайские облигации, которые находятся в обращении и имеют номинал не менее 1 млрд китайских юаней.
- По словам министра финансов Антона Силуанова, валютная структура ФНБ должна соответствовать международным золотовалютным резервам Банка России на 30 июня 2019 года. Как известно, Центробанк потерял крупную сумму из-за перекладывания резервов из доллара в юани, поскольку китайские власти искусственно ослабляют курс, чтобы иметь экспортное преимущество. Эту же ошибку собирается повторить Минфин и потерять часть ФНБ.
- По состоянию на 1 апреля в ФНБ было 12,8 трлн руб. Из них 57,2 млрд долларов, 49,4 млрд евро, 9,6 млрд фунтов стерлингов и 1,4 млрд руб. Однако в середине апреля 2,1 трлн руб. Минфин отдал за Сбербанк Центробанку. Поэтому сейчас в Фонде около 10 трлн руб.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
11:36 В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ
11:24 В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование
10:49 В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»
28 АПР, 16:32 Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы
28 АПР, 15:59 В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб
28 АПР, 15:42 На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона
Написать комментарий
да, правильно.