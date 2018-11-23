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Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы

23 Ноября 2018 87 0 Тренды События и факты
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы

Данные по рождаемости и смертности в стране вызывают тревогу у вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяны Голиковой, передает ТАСС. Главным условием повышения рождаемости она считает доступность жилья для молодых семей, что, в свою очередь, связано с условиями предоставления ипотечных кредитов. Об актуальности проблемы говорит хотя бы тот факт, что национальный проект «Демография» должен получить 1,6 трлн бюджетных средств в 2019 – 2021 годах. Также, добавила Голикова, правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит производителям снижать цены на жизненно важные лекарства.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 61,95 доллара за баррель, а цена барреля нефти марки WTI опустилась до 53,27 доллара за баррель. Эксперты связывают это с переизбытком сырья на мировых рынках на фоне перспектив замедления роста мировой экономики и увеличением добычи в нефтедобывающих странах, сообщает РИА Новости.

Большая часть населения Италии готова поддержать выход страны из Евросоюза ради сохранения курса нового правительства, запланировавшего структурные реформы в экономике. Цена вопроса – примерно 100 млрд евро. Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Еврокомиссия отказалась утвердить итальянский бюджет. Еврочиновники сослались на то, что затраты на структурные реформы увеличат итальянский госдолг, и так составляющий более 130% ВВП страны, передает РИА Новости.

410,6 млн руб. потратит Москва в следующем году на «разгон облаков» во время праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, дня России и Дня Города, передает «Интерфакс». Для этого будут использованы до 10 самолетов Ан-12 и Ан-26, которые будут распылять специальные химические препараты.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei оказалась под давлением правительства США, сообщает The Wall Street Journal. Это, по утверждениям американской стороны, связано с подозрениями об использовании оборудования Huawei в шпионских целях. Об этом администрация Дональда Трампа уведомила правительства стран, где расположены американские военные базы, в частности Германию, Японию и Италию. До этого Huawei обвинялась в незаконном использовании американских технологий, что позволяло ей создавать конкурентоспособные продукты и, за счет более низких цен, теснить американских производителей.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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