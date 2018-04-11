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Повышение пенсионного возраста и контрактная армия. Что предлагает Владимиру Путину стратегия Кудрина

11 Апреля 2018 181 0 Тренды Экономика
Повышение пенсионного возраста и контрактная армия. Что предлагает Владимиру Путину стратегия Кудрина

Впервые Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина решил обнародовать стратегию, подготовленную для президента Владимира Путина. В частности, в ней идет речь о бюджетном маневре, продаже госсобственности, а также росте пенсионного возраста граждан России и контрактной армии. Пока что это сокращенная версия программы, полную версию планируется представить в мае этого года.

Улучшаем качество жизни

Главный приоритет, о котором говорится в стратегии ЦСР, – качество жизни. В частности, подразумеваются меры, которые будут предприняты для увеличения продолжительности жизни на пять лет. Кроме этого, затронута тема увеличения пенсий в два раза больше прожиточного минимума. Как отмечает РБК, реализация приоритета предусматривает в числе прочего «новые программы лекарственного обеспечения, адресную поддержку для семей с доходом ниже прожиточного минимума и использование материнского капитала как ежемесячного пособия».

Также в ЦСР предлагают задуматься и об увеличении пенсионного возраста. Так, к 2034 году его планируется повысить до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин – именно за счет этого будет увеличен размер пенсий. Воплотить проекты в жизнь предлагается за счет бюджетного маневра, в который будут входить: рост расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, а также на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП.

Увеличиваем число предпринимателей

Еще один приоритет связан с необходимостью увеличения в два раза числа граждан России, которые готовы стать предпринимателями. Ожидается примерно такое же увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП: до 40%, но к 2030 году. Что касается доли государства в российской экономике, то она должна сократиться до 25% (против сегодняшних 46%).

В этом плане ЦСР предлагает ввести обязательства для государства продавать доли в предприятиях, где в его присутствии нет необходимости. Также Кудрин и эксперты считают, что существует необходимость развивать в отношении небольших компаний «эффективную систему льгот и преференций, систему краудфандинга и отдельных кредитных бирж».

Открытость экономики

Целый блок программы ЦСР связан с технологической инициативой. В нем говорится об увеличении производительности труда на треть, а также трансформации частных компаний в активных экспортеров. Это планируется реализовать благодаря обновлениям, которые должны произойти в основных отраслях промышленности и в форматах институтов развития.

Еще один немаловажный приоритет связан с открытостью экономики России. По замыслу ЦСР, несырьевой экспорт должен увеличиться в два раза, до 200 млрд долларов, экспорт продовольствия должен вырасти на 60%.

Еще одна мера связана с изменениями механизма государственного управления, которое планируется осуществить с помощью новых методик и практик, на которых будет специализироваться специальный Центр эффективности госуправления.

Развиваем города

Затрагивая тему развития городов, стратегия ЦСР предусматривает сокращение времени, которое нужно, чтобы добраться из пригорода в центр большого города (в среднем до одного часа). Кроме этого, предусматривается увеличение обеспеченности жильем (с 25 до 30 кв. м на человека).

Седьмой приоритет программы связан с темой судов и безопасности. Так, в нем идет речь о мерах по ресоциализации бывших заключенных, а также упрощению отчетности для полиции и изменению кадрового состава судей.

Плюс к этому, предлагается еще одна мера, связанная с формированием вооруженных сил России. В ЦСР считают, что армейские ряды должны состоять на 100% из контрактников​. Что касается расходов на эти цели, то они их корректировка будет происходить ежегодно, благодаря чему, как считают авторы документа, эти меры «позволят и тратить меньше, и защищаться эффективнее».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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