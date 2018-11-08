Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга

Нефтяные компании ввели скрытые наценки на бензин и дизель для корпоративных клиентов, сообщает «Коммерсант». Они ухудшили условия по топливным картам и ввели дополнительные сервисные сборы. Бизнес заплатит теперь за дизтопливо на 5% больше розничной цены, а за бензин – на 1%. Первой на такие меры пошла «Газпромнефть». «Роснефть» уже отменила скидки, а «Лукойл» пока только изменил условия по топливным картам. Все это произошло после договора с правительством о заморозке мелкооптовых цен.

Во вторник, 6 ноября, истек срок, в течение которого Государственный департамент США в связи с «делом Скрипаля» должен был дать Конгрессу заключение о том, соблюдает ли Москва условия американского закона о химическом и бактериологическом оружии. Госдепартамент США заявил, что Россия не выполнила требования Вашингтона. Сейчас там обсуждается вопрос о введении в действие второго пакета антироссийских санкций, передает «Интерфакс».

В октябре текущего года Китай потратил около 32 млрд долларов с целью поддержания курса юаня, пишет газета «Ведомости». Эта информация частично развеивает опасения о намерении Пекина использовать девальвацию национальной валюты как оружие в торговой войне с США.

Общая кредитная задолженность россиян составляет 14 трлн руб. Но этот уровень долга и его структура не вызывает опасений, сообщает ТАСС. Пять лет назад долги, которые делали граждане, росли на порядок быстрее, чем доходы.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о начале разработки перспективного авиационного комплекса дальней авиации, передает РБК. Подробности проекта пока неизвестны. Также продолжается модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, которые оснащаются новой крылатой ракетой X-101. Идет разработка тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и создание на его базе современного самолета-заправщика. Опытный образец будет изготовлен в I квартале будущего года.