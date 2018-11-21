Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды

На состоявшейся в Пекине конференции «Российский рынок капитала», отмечалось, что финансовая система России находится в «беспрецедентно хорошем состоянии». Это объясняется слаженной и эффективной работой Минфина и ЦБ, передает ТАСС. В результате в стране достигнута рекордно низкая инфляция (3,5%) и обеспечен профицитный бюджет. Отсюда делается вывод о том, что повторение финансового кризиса 1998 года невозможно.

Некоторые китайские коммерческие банки расширенно трактуют санкции Запада в отношении России, заявил сегодня глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов. Он обратил внимание на то, что санкции не препятствуют проведению платежей через банки, не состоящие в «черном списке». Для решения этого вопроса ЦБ РФ и Народный банк Китая (аналог нашего ЦБ) ведут регулярные консультации, сообщает РИА Новости.

Дефицит бюджета США превышает 800 млрд долларов, а госдолг приближается к 22 трлн долларов, пишет журнал The American Conservative. Некоторые американские эксперты полагают, что банкротство США в принципе невозможно. Правительство может, конечно, напечатать любое количество долларов. Но это чревато гиперинфляцией, которая потопит мировую экономику, а вместе с ней и саму «империю». Поэтому, делает вывод издание, Америке необходима радикальная перестройка своей внутренней и внешней политики. Так что перестроечные идеи Горбачева вновь оказались востребованными. Правда, в другой части света.

В США стремительно дешевеют акции крупнейших технологических компаний, сообщает РИА Новости. Так, акции Facebook потеряли 39,5%, Apple – 20,5%, Amazon – 25,4%, Netflix – 35,6%, Alphabet (принадлежащий Google) – 20,3%. Общий итог: минус триллион долларов капитализации. Может ли эта тенденция привести к новому глобальному экономическому кризису? Эксперты затрудняются ответить на этот вопрос.

Штрафы за неуплату налога для самозанятых не будут взыматься в течение года. С таким предложением выступила Федеральная налоговая служба РФ. «Интерфакс» напоминает, что эксперимент по введению этого налога будет проводиться в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Согласно закону, принятому в Госдуме, ставка налога для физических лиц составит 4%, а юридических – 6%. Действие закона будет распространяться на граждан, зарабатывающих не более 2,4 млн руб. в год.