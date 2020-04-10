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Поставщики увеличивают цены на продукты до 50%. Ретейлеры не могут остановить рост цен

10 Апреля 2020 86 0 Экономика
Поставщики увеличивают цены на продукты до 50%. Ретейлеры не могут остановить рост цен

Поставщики продуктов в России заявляют о повышении цен практически на все категории товаров. Ретейлеры временно оттягивают рост цен за счет уменьшения наценок. Это возможно, когда рост закупочных цен не превышает 15-20%, но когда он доходит до 50%, ретейлеры ничего сделать не могут. Рис и подсолнечное масло – два вида товаров, которые резко подорожают в самое ближайшее время. Между тем правительство поддержало идею об ограничении наценки на продукты в размере 10%. Представители отрасли предупреждают – это быстро приведет к дефициту.

Рост цен от 5 до 50%

  • В марте и начале апреля поставщики продуктов стали повышать закупочные цены. Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). В среднем повышение составило 5-15%, но отдельные поставщики увеличивают отпускные цены на 20, 30 и 50%.
  • Повышение оправдывается резким падением курса рубля в начале марта (девальвация на 25%). Текущий уровень цен – не предельный. Стоимость продуктов будет расти по мере того, как поставщики будут распродавать закупленные ранее дешевые товары.
  • Как сообщал ТАСС со ссылкой на X5 Retail Group, в начале апреля мясные консервы у поставщиков подорожали на 15%, мука – на 12,4%, перловая крупа – на 11,2%, макароны – на 9,7%, яблоки – на 7,1%, молоко – на 7,2% и т.д. Пока в рознице рост цен сильно отстает от увеличения их закупочной стоимости.
  • По словам представителя X5 Retail, компания принимает повышение цены, когда это «обоснованно со стороны поставщика». В свою очередь, X5 компенсирует рост цен за счет наценки, но это временная мера. К примеру, при подорожании муки на 12,4% в «Пятерочке» они выросла на 0,6%, рис и перловая крупа подорожали на 1,3% и 0,1% соответственно, стоимость молока изменилась на 7,2%, но на полке оно стоит на 0,3% больше.
  • Другие розничные сети, такие как «Магнит» и «Метро Кэш энд Керри» объявили об обнулении наценки на социально значимые товары, в том числе, чтобы удержать покупателей.
  • В АКОРТ отмечают, что есть проблемы и с покупательской способностью населения – на нее влияют меры по борьбе с распространением коронавируса, которые ведут к закрытию малого и среднего бизнеса. Именно поэтому X5 и другие торговые сети делают все возможное, чтобы удержать приемлемый уровень розничных цен.
  • Представители розничной торговли также предупреждают, что решение правительства ограничить рост цен на товары может привести к их исчезновению с полок магазинов. «Гарантией быстрого дефицита этого товара» назвали в АКОРТ установление предельной наценки на товар ниже себестоимости его производства или продажи.
  • 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею лидера думской фракции «Единой России» Сергея Неверова о заморозке цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Неверов предложил ограничить наценку на 10% на каждом этапе оборота товаров.

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Редакция "Капитала Страны"

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