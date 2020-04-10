Поставщики увеличивают цены на продукты до 50%. Ретейлеры не могут остановить рост цен 86 0 Экономика

Поставщики продуктов в России заявляют о повышении цен практически на все категории товаров. Ретейлеры временно оттягивают рост цен за счет уменьшения наценок. Это возможно, когда рост закупочных цен не превышает 15-20%, но когда он доходит до 50%, ретейлеры ничего сделать не могут. Рис и подсолнечное масло – два вида товаров, которые резко подорожают в самое ближайшее время. Между тем правительство поддержало идею об ограничении наценки на продукты в размере 10%. Представители отрасли предупреждают – это быстро приведет к дефициту.