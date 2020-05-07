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Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири»
7 Мая 2020 68 0 Экономика
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Вспышка коронавируса вынудила генерального подрядчика «Газпрома» прекратить работы на Чаяндинском месторождении и начать вывозить сотрудников до снятия карантина. До этого вахтовики выходили с протестами к администрации города Ноябрьска и требовали отправить их домой. Также они жаловались на плохие условия содержания и опасность заразиться коронавирусом. Чаяндинское месторождение – основная ресурсная база для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
Месторождение на карантине
- Представители группы компаний «СтройТрансНефтеГаз» заявили о приостановке строительных работ на Чаяндинском месторождении «с момента обнаружения коронавирусной инфекции». После вывоза сотрудников на месторождении планируется провести тотальную дезинфекцию и ввести порядок тестирования на вирус в качестве допуска на работу.
- На месторождении трудится 7,5 тыс. человек, при этом большая часть оформлена на дочернее предприятие «ГазАртСтрой». Когда они смогут вернуться к работе, в компаниях не говорят. Решения будут приниматься «только после реализации неотложных мер», а также нормализации эпидемиологической ситуации.
- 17 апреля власти Якутии объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения. Он распространялся на 34 вахтовых поселка подрядчиков «Газпрома». Сотрудники "ГазАртСтрой" выражали недовольство тем, что они не могут уехать с месторождения и содержатся в плохих условиях. После этого в компании заявили, что они «в полном объеме обеспечивают финансированием необходимые мероприятия для обеспечения безопасности на объекте».
- 3 – 6 мая 1,1 тыс. вахтовиков из 7,5 тыс. была вывезена с месторождения авиабортами. Они будут проходить обсервацию в регионах проживания. Подрядчикам «Газпрома» приходится договариваться с местными региональными властями, чтобы они приняли вахтовиков на обсервацию. По прибытию домой сотрудников подрядных организаций размещают в санаториях, гостиницах и пансионатах под постоянным наблюдением медиков.
- Каждый день с месторождения могут отправляться домой до 500 человек. На вылеты будут влиять метеоусловия, загруженность и техническая готовность аэропортов.
- Также подрядчик «Газпрома» рассказал, что у 95% протестированных вахтовиков с положительным тестом отсутствуют симптомы заболевания. Сейчас на месторождении трудятся 39 медиков, развернут госпиталь на 120 мест с 4 палатами интенсивной терапии, в котором есть 5 аппаратов ИВЛ. Кроме этого шесть бортов доставили в рабочие поселки все необходимые медикаменты.
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