Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири» 68 0 Экономика img_copyright

Вспышка коронавируса вынудила генерального подрядчика «Газпрома» прекратить работы на Чаяндинском месторождении и начать вывозить сотрудников до снятия карантина. До этого вахтовики выходили с протестами к администрации города Ноябрьска и требовали отправить их домой. Также они жаловались на плохие условия содержания и опасность заразиться коронавирусом. Чаяндинское месторождение – основная ресурсная база для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».