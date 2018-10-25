Посейдон и дроны. Минобороны России обвиняет США в нападении на базу в Сирии

Управление тринадцатью дронами, которые в январе этого года атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, осуществлялось с американского самолета-разведчика Poseidon-8. С таким заявлением во время Сяншаньского форума по безопасности в Пекине выступил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он подчеркнул, что это не первая попытка атаковать российскую базу. Российские военные убеждены, что дронами боевиков снабжает страна, которая обладает технологиями и возможностями производства подобных летальных аппаратов.

Управление из космоса

«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», – цитирует ТАСС Александра Фомина.

По словам замминистра обороны, когда американским беспилотникам пришлось столкнуться с действием российских систем радиоэлектронного подавления, то они были вынуждены перейти в режим ручного управления.

«Так вот, ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», – пояснил генерал-полковник. По его словам, тринадцать дронов, столкнувшись с радиоэлектронной завесой, отошли на расстояние, приняли команды и обнаружили дыры в обороне. Отыскать дыры, по мнению Фомина, можно было только из космоса. Однако затем все дроны были уничтожены.

В заключение представитель Минобороны заявил, что «вот это тоже нужно прекращать», а для того, чтобы не бороться с экипированными террористами, их нужно перестать оснащать.

Атака дронов

Атака, о которой идет речь, произошла 6 января. Впервые боевики в Сирии применили массированную атаку беспилотников. Целью ударов стали российская авиабаза Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Нападение удалось успешно отразить. Как заявили в Минобороны, семь дронов было уничтожено ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Еще над шестью удалось получить управление благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Три беспилотника из шести перехваченных взорвались во время посадки. Остальные три получилось посадить, после чего они были переданы экспертам. Выяснилось, что «подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».

Вместе с этим, как отметили в министерстве, указания к маневрам, которые использовали боевики, могли поступать только от технологически развитой страны. В связи с чем российское министерство предупредило, что подобные атаки могут произойти в любой стране мира.

Не первый раз

Это не первая атака российской базы в Сирии. Как ранее сообщали СМИ, крупнейшее нападение с помощью беспилотников было совершено в новогоднюю ночь. Однако в Минобороны этот факт не подтвердили.

Как изначально сообщал «Коммерсант», Хмеймим был обстрелян из минометов. Но позднее, комментируя случившееся, собеседники РБК сообщили, что атаковали базу, используя беспилотники. Тогда, как рассказали источники, в атаке было задействовано восемь летательных аппаратов. В результате жертвами нападения стали два человека. Кроме этого, были повреждены четыре самолета и два вертолета.

В Минобороны тогда предпочли не отвечать на запрос с просьбой прокомментировать атаку дронов. Но позднее вышел пресс-релиз, который опровергал «сообщения об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии». Кроме этого, министерство также сообщало об уничтожении меньшего числа дронов в апреле, мае, в конце июня и в августе.

В любом случае, как убеждены российские военные, использование такого числа беспилотников говорит о том, что «какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам».