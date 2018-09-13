Помочь нефтяникам. Минэнерго хочет досрочно субсидировать цены на бензин

Минэнерго выступило с предложением правительству: предоставить субсидии нефтяникам на три месяца раньше запланированного срока – с октября текущего года. Это связано с тем, что дорогая нефть и слабый рубль приносят компаниям все больше убытков. Как считают в министерстве, подобная мера поможет вернуть предприятиям порядка 100 млрд руб.

Суть предложения

Предложение министерства состоит в следующем: начать субсидию цен на бензин не с января 2019 года, как это было запланировано раньше, а с октября этого года. Как передает РБК, об этом сообщили два источника, близких к правительству и еще один собеседник из профильных министерств.

Речь идет о демпфирующей надбавке, за счет которой нефтяники смогут получить из бюджета половину дополнительной выручки. Эта та выручка, которую они могли бы заработать через экспорт бензина, а не через поставки российским потребителям по более низким ценам. В данный момент компании договорились с правительством об удержании цен на уровне конца мая 2018 года.

Поддерживая заниженные цены при нынешней конъюнктуре, нефтяники рискуют потерять 165 млрд руб. К таким подсчетам пришел главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Однако, как отмечает эксперт, если с 1 октября будет введена субсидия, и будет компенсировано 60% недополученной выручки, то компании смогут вернуть около 100 млрд руб.

Планы поменялись

Еще этой весной российское правительство планировало, что субсидия в формате демпфера будет введена только с 2019 года. Предполагалось, что она поможет сдержать рост цен на бензин (из-за увеличения акцизов и НДС). Однако за полгода макроусловия существенно поменялись. Чиновники решили все пересчитать и поняли: меры необходимо предпринимать раньше запланированного срока. По словам одного из собеседников РБК, демпфер считался исходя из 60 долларов за баррель нефти Brent и 58,5 руб. за доллар. Как уточняет федеральный чиновник, все думали, что стоимость нефти до конца года упадет.

Однако планы изменились. Нефть не только не упала в цене, но и продолжила расти. Начиная с августа, с момента, когда подписали закон о налоговом маневре в нефтяной сфере (здесь также речь идет о субсидиях для нефтяников), нефть Brent взлетела в цене почти на 10%, до 80 долларов за баррель, поясняет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. И вот здесь главным фактором давления является слабеющий рубль. Напомним, что с августа рубль потерял в цене 11%: единица американской валюты стоит 69,97 руб. за доллар.

Тем не менее, несмотря на то, что нетбэк (экспортная цена за вычетом транспортных расходов и пошлины) растет, нефтяники стараются сдерживать розничные цены. Об этом в беседе с РБК рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Более того, с 1 июня до 7 сентября розничная цена на тот же бензин АИ-92 в ЦФО уменьшилась на 56 коп., до уровня 41,35 руб. за литр. А экспортная альтернатива для Московского региона, напротив, увеличилась на 7%, до отметки 61,86 тыс. руб. за тонну (или 45,5 руб. за литр). Этот факт подтвердил и аналитик Reuters Максим Назаров. Однако Александр Дюков предупреждает: «Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты».

Что думают эксперты

Что касается собственно демпфирующей надбавки, которую могут выдать нефтяникам на три месяца раньше, то, как считает ряд экспертов, эту идею будет трудно реализовать. Но с другой стороны она правильная и своевременная. Такого мнения придерживается и президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Комментируя ситуацию BFM, он отметил, что она уже вышла из-под контроля, поэтому, безусловно, необходимы какие-то меры.

Эксперт считает, что одной из мер действительно может стать включение этого демпфирующего инструмента в самое ближайшее время. По идее, это может хоть как-то стабилизировать ситуацию. Однако аналитик сомневается, что в целом демпфирующая система эффективна. Свою позицию он поясняет так:

«Потому что она предполагает компенсацию для переработки уже по факту работы. То есть, вряд ли без палки, без какого-то толчка эта компенсация будет переложена в рынок. Сегодня продукт купили по тем ценам, которые есть, завтра, через месяц компании получили компенсацию. Насколько вероятно, что эта компенсация дойдет до рынка? Если не будет административного давления, то вряд ли. Если будет административное давление – да, наверное, дойдет, но вопрос, в каких пропорциях. Но в любом случае это предложение выглядит весьма разумным и необходимым».