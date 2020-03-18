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Получаете 17 тысяч рублей? Вы средний класс, считает Владимир Путин

18 Марта 2020 4626 1 Экономика
Получаете 17 тысяч рублей? Вы средний класс, считает Владимир Путин

В России, как выяснилось, необычайно широкий средний класс. Он составляет 70% граждан страны. По крайней мере, так считает президент Владимир Путин. Глава государства назвал Россию одним из мировых лидеров по доле среднего класса, но попросил не сравнивать российский средний класс со странами Запада. Сам же Путин пользуется методикой Всемирного банка, вычисляя, сколько его соотечественников живут комфортной и обеспеченной жизнью.

102 млн из среднего класса

  • В очередной серии интервью «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что 70% жителей России могут быть отнесены к среднему классу. В реальном выражении это 102 млн человек, из которых 53 млн находятся в трудоспособном возрасте.
  • Президент объяснил свой расчет некой методикой Всемирного банка, которая гласит: если человек получает в полтора раза больше минимального размера оплаты труда, он может быть причислен к среднему классу.
  • Поскольку МРОТ в России составляет в районе 11 тыс. руб., из этого следует, что достаточно получать 17 тыс. руб. в месяц, чтобы считаться средним классом в нашей стране.

В каждой стране свой

  • Путин призвал не сравнивать средние классы в других странах с российским. В каждой стране он свой. В Германии, Франции, США – один, в России – его представители получают 17 тыс. руб., или чуть больше 200 долларов по текущему курсу в месяц, а в год – 2,5 тыс. долларов (что ниже средней ежемесячной заработной платы в большинстве развитых экономик мира).
  • По расчетам швейцарского банка Credit Suisse от 2015 года, к среднему классу в российских реалиях могли быть причислены только те, чей годовой доход превышает 18 тыс. долларов. На тот момент этому критерию соответствовало 4% граждан.
  • По другим данным, Высшей школы экономики, средний класс в России составляет 38% россиян, но лишь 7% формируют его ядро. К таковым институт причислял тех, у кого есть подчиненные, загородный дом и крупные сбережения.
  • Если взять данные Росстата, то в 2019 году 7,2% трудоспособного населения получали в месяц более 100 тыс. руб., а порядка 49% жили на 35 тыс. руб. в месяц. Число тех, кто получает не более 18 тыс. руб. – достигает 15,9% граждан.
  • При этом, согласно тому же Росстату, 19,2 млн человек, или 13,1% населения живут за чертой бедности – то есть получают менее 11942 руб. За 2019 год число бедных в России выросло на 100 тыс. человек.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:59, 18.03 0 0
жоржик.:

1. жоржик. негоже оперировать понятиями, непонятными 80% населения в связи с отсутствием такого понятия УСТАНОВЛЕННОГО законными и при необходимости уточнёнными по положениям соответствующего ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА подзаконными актами (для непонятливых по среднему классу аналогично как по нищим : состав потребительской корзины, прожиточный минимум, минимаотный размер оплаты труда для семти минимум в ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК-МАМА,папа и четыре ребетёнка, ну ежели мы хотим возродить Россию); 2. всё остальное бессодержательные СЛОВОСОЧЕТАНИЯ э Манилова для Чичикова (кто не знает, торгующего мёртвыми душами и земелькой э сельхозназначения (пахотными землями под коттеджи до первого урагана) "то ли мост над прудом то ли тоннель под прудом" в данном случае речь о татарском проливе; 3. кто ни будь уже посчитал нагрузку моста от обледенения в осенне зимний и зимне-весенний периоды с учётом скорости потоков скатывающихся с хребта Джугджур да и вообще с Якутского нагорья от хр. Черского? 4. на РС 300 кой кого и на ОДНУ, только одну-больше из самолюбие не выдержит, (сломаются как макароны, которые э продувают)путину охотоморской сельди, которую незабвеннй троцкист Хрущёв уничтожил руками и жадностью наших моряков-рыбаков и японским трудолюбием и дальновидностью по очищению охотоморского побережья от русского народа -нет рыбы, нет работы, нет населения)..

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