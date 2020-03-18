Получаете 17 тысяч рублей? Вы средний класс, считает Владимир Путин 4626 1 Экономика

В России, как выяснилось, необычайно широкий средний класс. Он составляет 70% граждан страны. По крайней мере, так считает президент Владимир Путин. Глава государства назвал Россию одним из мировых лидеров по доле среднего класса, но попросил не сравнивать российский средний класс со странами Запада. Сам же Путин пользуется методикой Всемирного банка, вычисляя, сколько его соотечественников живут комфортной и обеспеченной жизнью.