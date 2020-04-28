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Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома»

28 Апреля 2020 779 0 Экономика
Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома»

Польша собирается арестовать активы российской монополии «Газпром» в проекте «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику «Впрост». Арестованные активы, пояснил он, будут выступать обеспечительными мерами по выплате компенсации в 1,5 млрд долларов. Именно столько Арбитражный суд в Стокгольме присудил выплатить польскому энергетическому концерну PGNiG.

Компенсация для Польши

  • Польское правительство решило повторить успех украинского «Нафтогаза», который добился выплаты 3 млрд долларов со стороны «Газпрома» и полной капитуляции в газовых спорах. Польша добивается взыскания с российской монополии 1,5 млрд долларов. Эта сумма была присуждена Арбитражным судом Стокгольма польской компании PGNiG за переплату «Газпрому», который злоупотреблял принципом «бери или плати».
  • «Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно жесткое изъятие», – заявил замминистра госактивов Польши Януш Ковальский. По его словам, сейчас правительство готовит процессуальные действия и рассматривает все проекты «Газпрома» в Европе, а также его дочерних компаний как основу для «эффективного погашения долгов перед Польшей».
  • Если Россия не будет уважать закон, Польша грозится в первую очередь арестовать акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Дополнительный бонус для Польши в том, что это затормозит завершение проекта «Северный поток-2». При этом ни на какие уступки польское правительство в отношениях с «Газпромом» идти не собирается, поскольку независимый арбитраж уже признал правоту польского правительства.
  • О том, что PGNiG выиграла в суде, стало известно в конце марта. Компании присудили компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. В «Газпром экспорте» заявили, что решения суда изучают и отказались давать какие-либо оценки. Сумма компенсации получилась в результате пересмотра контрактной цены с 1 ноября 2014 года. 1,5 млрд долларов – это разница, которую, по мнению суда, Польша переплатила «Газпрому».

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Редакция "Капитала Страны"

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