Капитал страны
ENGLISH
28 АПР, 13:51 МСК
USD (ЦБ) 74,4960
EUR (ЦБ) 80,7611
Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома»
28 Апреля 2020 779 0 Экономика
Польша собирается арестовать активы российской монополии «Газпром» в проекте «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику «Впрост». Арестованные активы, пояснил он, будут выступать обеспечительными мерами по выплате компенсации в 1,5 млрд долларов. Именно столько Арбитражный суд в Стокгольме присудил выплатить польскому энергетическому концерну PGNiG.
Компенсация для Польши
- Польское правительство решило повторить успех украинского «Нафтогаза», который добился выплаты 3 млрд долларов со стороны «Газпрома» и полной капитуляции в газовых спорах. Польша добивается взыскания с российской монополии 1,5 млрд долларов. Эта сумма была присуждена Арбитражным судом Стокгольма польской компании PGNiG за переплату «Газпрому», который злоупотреблял принципом «бери или плати».
- «Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно жесткое изъятие», – заявил замминистра госактивов Польши Януш Ковальский. По его словам, сейчас правительство готовит процессуальные действия и рассматривает все проекты «Газпрома» в Европе, а также его дочерних компаний как основу для «эффективного погашения долгов перед Польшей».
- Если Россия не будет уважать закон, Польша грозится в первую очередь арестовать акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Дополнительный бонус для Польши в том, что это затормозит завершение проекта «Северный поток-2». При этом ни на какие уступки польское правительство в отношениях с «Газпромом» идти не собирается, поскольку независимый арбитраж уже признал правоту польского правительства.
- О том, что PGNiG выиграла в суде, стало известно в конце марта. Компании присудили компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. В «Газпром экспорте» заявили, что решения суда изучают и отказались давать какие-либо оценки. Сумма компенсации получилась в результате пересмотра контрактной цены с 1 ноября 2014 года. 1,5 млрд долларов – это разница, которую, по мнению суда, Польша переплатила «Газпрому».
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13:23 В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей
27 АПР, 15:51 В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона
27 АПР, 15:22 В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики
27 АПР, 14:50 В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей
27 АПР, 14:20 В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс
27 АПР, 13:03 В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи
27 АПР, 12:41 В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест
24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
Написать комментарий