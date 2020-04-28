Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома» 779 0 Экономика

Польша собирается арестовать активы российской монополии «Газпром» в проекте «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику «Впрост». Арестованные активы, пояснил он, будут выступать обеспечительными мерами по выплате компенсации в 1,5 млрд долларов. Именно столько Арбитражный суд в Стокгольме присудил выплатить польскому энергетическому концерну PGNiG.