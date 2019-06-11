Половинчатое решение. Экс-полковнику Захарченко дали срок и признали невиновным в получении взятки

Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 118 миллионов рублей по делу о взятках и препятствиях правосудию. Полковник своей вины так и не признал. Обвинение требовало 15,5 лет колонии и 494,9 миллиона рублей штрафа. Но суд вынес весьма неожиданное для многих решение: в получении 30-миллионной взятки Захарченко оправдали. В итоге этот приговор никого не устроил - и обвинение, и защита будут обжаловать решение суда.

Неудачный компромисс

Приговор, который оглашали около трех часов, стал своего рода сенсацией. Изначально судья Елена Абрамова признала, что Захарченко виновен во всех трех эпизодах, однако в конце концов заявила, что по одному из них, который, по сути, был ключевым, полковник все-таки не виноват. С экс-борца с коррупцией сняли обвинение в том, что он в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов.

«Признать не виновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию», — цитирует РИА Новости выдержку из судебного приговора. По остальных двум эпизодам уголовного дела Захарченко признан виновным.

Судом было установлено, что Дусс по требованию полковника МВД оформил ему скидочную карту в свои рестораны, с которой тот сэкономил около трех миллионов рублей. За этот эпизод обвинение требовало для Захарченко 9 лет колонии, однако суд принял решение о 12 годах, причем путем частичного сложения с третьим эпизодом. То есть, по факту, полковник получил 13 лет заключения. Время, проведенное в СИЗО, ему зачтется.

Кроме этого, суд констатировал: Захарченко «совершил действия по препятствованию следствию», проинформировав руководство Нота-банка о предстоящих обысках.

Захарченко был лишен звания полковника, а также государственных наград. Его также лишили права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

Виновный невиновен

Со своей стороны представители защиты Захарченко заявили, что планируют обжаловать приговор в Московском городском суде: «Согласно приговору, судья сочла Захарченко виновным по двум вменяемым пунктам обвинительного заключения. По нашему мнению, данный приговор является необоснованным, бездоказательным и незаконным».

В ближайшее время адвокаты планируют подать апелляционную жалобу на вынесенный приговор, поскольку материалы дела, по их словам, доказывают невиновность Дмитрия Захарченко, причем, по каждому из эпизодов. «Что было подробно проанализировано стороной защиты в ходе проведения прений по уголовному делу», - добавил один из адвокатов экс-полковника Станислав Мальцев.

Приговор также не устроил и сторону обвинения. В разговоре с ТАСС, комментируя ситуацию, прокурор Милана Дигаева заявила, что гособвинение будет обжаловать приговор Захарченко «в той части, в которой его оправдали».

Во время прений сторон, как было сказано выше, гособвинитель просила суд назначить для подсудимого Захарченко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 495 млн рублей.

Скидка как взятка

Напомним, что Захарченко взяли под арест в сентябре 2016 года. Во время обысков, которые проходили в его квартирах, была обнаружена крупная сумма денег в разной валюте - примерно на 9 млрд рублей. Следствие так и не предоставило комментариев о происхождении этих «валютных запасов» - деньги просто изъяли в государственную казну.

Сначала Захарченко предъявляли обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), а также получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).Если говорить о втором эпизоде, то в 2015 году полковник и его соучастник стали требовать от Дусса скидку в 50% в его ресторанах в обмен на так называемое «общее покровительство». С помощью этой карты полковник смог сэкономить порядка трех миллионов рублей при посещении этих ресторанов. А бывал он там часто и не один, а с гостями. В итоге следствие приняло решение квалифицировать это как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера. Также, по версии следствия, в 2016 году Захарченко, пользуясь своим служебным положением, создавал препятствия следствию, предупреждив финдиректора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих в банке обысках.

Семейное дело

Ранее, в конце апреля суд приговорил отца полковника Захарченко - Виктора Захарченко - к четырем годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство". Как сообщало РИА Новости, обвинение требовало для подсудимого пять лет колонии и штраф в 500 тысяч. Но Захарченко-старший скоро выйдет на свободу - в срок заключения ему зачли два года и семь месяцев, проведненные в СИЗО и под домашним арестом.

В начале апреля Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали родственникам и подругам Дмитрия Захарченко. Среди изъятого имущества — деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Подмосковье.