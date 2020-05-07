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Половина магазинов закроется. Правительство России убило бизнес
7 Мая 2020 287 0 Экономика
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Российское правительство так и не помогло бизнесу в острую фазу кризиса. Результат – закрытие половины магазинов и рекордное падение сектора услуг. «Коммерсант» пишет о решение крупных продавцов одежды и обуви не открывать половину торговых точек, а согласно индексу PMI, сектор услуг упал не на 28 пунктов, как ожидалось, а на 50, что беспрецедентно и означает клиническую смерть. Зато главный архитектор столицы уже размышляет, как будут сносить торговые центры.
Половина не проснется
- Крупнейшие ретейлеры одежды и обуви, среди которых сети H&M и Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) собираются закрыть половину торговых точек после окончания карантинных мер в Москве, пишет «Коммерсант» со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости. Также оптимизировать часть сети планирует американская Gap и сеть «Твое», у которой в столице 40 магазинов.
- Закрытие тех или иных магазинов будет зависеть от переговоров с арендодателями и оптимизации бизнеса на фоне роста онлайн-продаж. Но, по мнению экспертов, сокращение составит от 35 до 50%, а объем выручки упадет с 2,29 трлн руб. в прошлом году до 1,48 трлн руб.
- Еще хуже дела обстоят у малого и среднего бизнеса в сфере услуг, которые тоже не получили поддержки государства. Согласно опросу Институт уполномоченных по правам предпринимателей, в апреле 56% компаний временно приостановили работу и не смогли выплатить зарплату, 45% не нашли денег на оплату аренды, а 31% не смогли обслуживать банковский долг, 1,5% предпринимателей заявили о смерти бизнеса.
- По итогам апреля обороты сетей одежды, обуви, салонов красоты, фитнес-центров и ювелирных магазинов упали более чем на 80%. В годовом выражении ВВП в апреле рухнул более чем на 10%.
- На фоне гибели малого и среднего бизнеса главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов порассуждал о том, что московские торговые центры станут невыгодными для владельцев и будут снесены после пандемии коронавируса. Об этом он заявил на онлайн-конференции 6 мая «Как изменятся города после пандемии?». По словам Кузнецова, снести ТЦ и построить на их месте другие объекты не составит труда. Снести малый и средний бизнес, которые составляют 30% экономики, для правительства тоже было не трудно – достаточно было ничего не делать. Но построить на освободившемся месте что-то этой власти не под силу.
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