Половина магазинов закроется. Правительство России убило бизнес 287 0 Экономика img_copyright

Российское правительство так и не помогло бизнесу в острую фазу кризиса. Результат – закрытие половины магазинов и рекордное падение сектора услуг. «Коммерсант» пишет о решение крупных продавцов одежды и обуви не открывать половину торговых точек, а согласно индексу PMI, сектор услуг упал не на 28 пунктов, как ожидалось, а на 50, что беспрецедентно и означает клиническую смерть. Зато главный архитектор столицы уже размышляет, как будут сносить торговые центры.