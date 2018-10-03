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Погорели на поправках президента. Путин признал бессмысленность пенсионной реформы

3 Октября 2018 579 0 Экономика
Погорели на поправках президента. Путин признал бессмысленность пенсионной реформы

Правительству необходимо профинансировать предложения, которые ранее были внесены президентом России по поводу смягчения пенсионной реформы. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что после того, как будут приняты соответствующие поправки, бюджет не получит никакого дохода от повышения пенсионного возраста.

Отрицательный результат

Пенсионная реформа после президентских поправок будет иметь отрицательный финансовый результат для России. Об этом 2 октября заявил глава РФ Владимир Путин во время совещания с правительством. По словам Путина, правительству надо будет найти средства в федеральном бюджете, которые будут направлены на финансирование данных изменений.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий. Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», – заявил Путин.

До и после президентских правок

Как напоминает РБК, изначально в правительстве планировали, что пенсионная реформа будет носить нейтральный характер для бюджетной системы до 2024 года, и вся экономия от повышения пенсионного возраста (в частности, речь идет о сокращении расходов на выплату вновь назначаемых пенсий) будет направлена на дополнительное увеличение сегодняшних пенсий.

Как ранее заявлял министра труда Максим Топилин, экономия от повышения пенсионного возраста в период с 2019 по 2024 года будет превышать сумму в три триллиона рублей, и все эти средства планируется направить на повышенную индексацию пенсий. Однако президентские коррективы, о которых было объявлено в конце августа, привели к сокращению потенциальной экономии на 0,5 трлн руб. за шесть лет. Тем не менее, на увеличение пенсий, так чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тыс. руб., все равно будет использовано 3 трлн руб.

Где взять 500 миллиардов

Отвечая российскому лидеру, первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что Министерство финансов планирует увеличивать трансферты ПФР из федерального бюджета – для финансирования президентских поправок. По его словам, объем соответствующих дополнительных трансфертов в начальный период будет составлять более 100 млрд руб. в год. В целом же необходимо будет найти еще порядка 500 млрд руб., и сделать это в течение шести лет.

О сумме 500 млрд ранее говорили Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова. Для обязательного пенсионного страхования сумма трансферта из федерального бюджета для ПФР будет составлять 1,05 трлн руб. в следующем году. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда, который был внесен в Государственную думу в конце сентября. Что касается оценки чистого фискального эффекта от пенсионной реформы за пределами 2024 года, то соответствующие данные власти приводить не стали.

Совершенствуя систему

Если не предпринимать никаких мер относительно пенсионной реформы, то дефицит бюджета Пенсионного фонда будет только расти. Вместе с этим сами пенсии будут расти, но намного медленнее, не выше инфляции. Об этом в разговоре с РИА Новости ранее заявлял председатель правления ПФР Антон Дроздов.

«Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться», – отметил председатель ПФР.

Напомним также, что законопроект об изменении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок в третьем, заключительном, чтении был принят в Госдуме 27 сентября, а сегодня, 3 октября, утвержден в Совете федерации. Дело осталось за подписью президента.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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