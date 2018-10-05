Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ОКТ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    66,2115
EUR (ЦБ)    76,0505

05 ОКТ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    66,2115
EUR (ЦБ)    76,0505

«Подвисли в воздухе». США помешали Индонезии купить Су-35 у России. Индия на очереди?

5 Октября 2018 175 0 Экономика
«Подвисли в воздухе». США помешали Индонезии купить Су-35 у России. Индия на очереди?

Главная проблема, с которой могут или уже столкнулись партнеры России по сделкам – это американские санкции. Вашингтон угрожает странам, которые планируют закупать вооружение у России и уже ввел показательные санкции против Китая. Не заставила себя долго ждать новость о том, что 11 российских истребителей Су-35, проданных Джакарте, «подвисли в воздухе». Тем не менее Москву не останавливают угрозы Вашингтона, и она продолжает активно продвигать свое вооружение. Сегодня в Индию прибыл президент России Владимир Путин, где по итогам встречи с премьер-министром Нарендрой Моди планируется подписать соглашение о поставках российских ЗРК С-400. Мяч на стороне покупателей, которые могут оказаться партнерами или «партнерами».

Индонезия под вопросом

Российско-индонезийский контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35 в Джакарту пришлось отсрочить из-за риска американских санкций. Об этом стало известно от топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источников, близких к правительству. В Рособоронэкспорте комментировать информацию отказались.

Еще в этом сентябре посол Индонезии в России Мохамед Вахид Суприяди заявлял, что Индонезия планирует получить первый Су-35 уже в октябре 2019 года. До этого он упоминал о том, что Индонезия ждет, что в ее распоряжении первый из 11 российских самолетов Су-35 окажется к октябрю 2018 года. В июне посол также сообщал, что Джакарта подписала соглашение, в котором речь идет о закупке 11 новейших самолетов «Сухой». Эта сделка, по его словам, была «очень крупной». Стоимость сделки оценивается в 1,14 млрд долларов.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов выражал надежду, что Индонезия закупит еще одну партию истребителей Су-35. Это может произойти, если власти выделят необходимые средства.

Чего ждать от визита Путина в Индию

Официальный визит Владимира Путина начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Моди, который пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии. Во время этой встречи лидеры стран, как планируется, обсудят двусторонние вопросы. Основная часть официальных мероприятий также пройдет в пятницу. В частности, Путин и Моди проведут полноформатные переговоры, в которых будут принимать участие делегации двух стран.

Планируется, что стороны подпишут пакет из более 20 документов. Также по итогам визита президентом России и премьер-министром Индии будет принято совместное заявление. Часть документов будут подписаны в присутствии лидеров двух стран, еще одна часть – на полях визита. Самым ожидаемым документом станет подписание контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма контракта – более 5 млрд долларов. Кроме этого, Россия и Индия заключат сделки по приобретению Индией фрегатов «проекта 11356»

Индия санкций не боится, но не платит

Как ранее дали понять и в Москве, и в Дели, санкции Вашингтона, которые он угрожает ввести в ноябре, не окажут никакого влияния на сотрудничество двух стран, и никак не отразятся на будущих контрактах, в том числе и на поставке российских комплексов «Триумф».

Кроме этого, по словам вице-премьера Юрия Борисова, в ходе российско-индийского бизнес-саммита в Дели, Россия и Индия нашли пути, которые помогут урегулировать проблемы, связанные с задержкой платежей по оружейным контрактам из-за американских санкций. Но каким образом будет решаться данный вопрос, он уточнять не стал.

«Естественно учитывается и санкционное воздействие, обсуждаются вопросы задержки с платежами, принимаются меры. И российская и индийская стороны будет вести курс на расчеты в национальных валютах», – пояснил он.

Однако не стоит забывать о том, что с апреля Индия не производит выплат по оружейным контрактам с «Рособоронэкспортом». Уточняется, что это имеет отношение к тому, что индийские банки все-таки волнуются за то, что могут оказаться под вторичными санкциями США. Ограничения США могут угрожать оборонным контрактам между Индией и Россией на общую сумму 12 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 2

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 2

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

В Кемеровской области открыли новый железнодорожный тоннель на Западно-Сибирской дороге

В Кемеровской области открыли новый железнодорожный тоннель на Западно-Сибирской дороге

В Курской области насчитывается 3971 географический объект

В Курской области насчитывается 3971 географический объект

В Курской области завершен капитальный ремонт 10 километров автодороги А-142 Тросна-Калиновка

В Курской области завершен капитальный ремонт 10 километров автодороги А-142 Тросна-Калиновка

«Современные финансовые инструменты для бизнеса»

«Современные финансовые инструменты для бизнеса»

Новости СМИ

Новости дня

12:23 Употребление насекомых полезно для вашего кишечника Употребление насекомых полезно для вашего кишечника
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
12:13 Киев разработал «план Б», если будет запущен проект «Северный поток – 2» Киев разработал «план Б», если будет запущен проект «Северный поток – 2»
11:34 Отозвана лицензия у волгоградского банка «КОР» Отозвана лицензия у волгоградского банка «КОР»
11:04 Олег Сенцов прекратил голодовку Олег Сенцов прекратил голодовку
10:31 Вашингтон «украл» у России технологии ЗРК С-300 Вашингтон «украл» у России технологии ЗРК С-300
10:27 Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 1500 человек Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 1500 человек
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
10:11 Хабиб заявил, что не пожмет руку Конору после боя Хабиб заявил, что не пожмет руку Конору после боя

Узнай, страна!

12:25 В Кемеровской области открыли новый железнодорожный тоннель на Западно-Сибирской дороге В Кемеровской области открыли новый железнодорожный тоннель на Западно-Сибирской дороге
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект
04 ОКТ, 22:50 На Северо-Западе России инвестируют в людей, безгранично дружат с соседями и ловят работу в воде На Северо-Западе России инвестируют в людей, безгранично дружат с соседями и ловят работу в воде
04 ОКТ, 18:33 В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы» В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»
04 ОКТ, 08:44 Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города» Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»
04 ОКТ, 08:03 В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
04 ОКТ, 07:18 Представители Республики Каракалпакстан намерены сотрудничать с омским «Агропарком MAKOSH» Представители Республики Каракалпакстан намерены сотрудничать с омским «Агропарком MAKOSH»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter