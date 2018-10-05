«Подвисли в воздухе». США помешали Индонезии купить Су-35 у России. Индия на очереди?

Главная проблема, с которой могут или уже столкнулись партнеры России по сделкам – это американские санкции. Вашингтон угрожает странам, которые планируют закупать вооружение у России и уже ввел показательные санкции против Китая. Не заставила себя долго ждать новость о том, что 11 российских истребителей Су-35, проданных Джакарте, «подвисли в воздухе». Тем не менее Москву не останавливают угрозы Вашингтона, и она продолжает активно продвигать свое вооружение. Сегодня в Индию прибыл президент России Владимир Путин, где по итогам встречи с премьер-министром Нарендрой Моди планируется подписать соглашение о поставках российских ЗРК С-400. Мяч на стороне покупателей, которые могут оказаться партнерами или «партнерами».

Индонезия под вопросом

Российско-индонезийский контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35 в Джакарту пришлось отсрочить из-за риска американских санкций. Об этом стало известно от топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источников, близких к правительству. В Рособоронэкспорте комментировать информацию отказались.

Еще в этом сентябре посол Индонезии в России Мохамед Вахид Суприяди заявлял, что Индонезия планирует получить первый Су-35 уже в октябре 2019 года. До этого он упоминал о том, что Индонезия ждет, что в ее распоряжении первый из 11 российских самолетов Су-35 окажется к октябрю 2018 года. В июне посол также сообщал, что Джакарта подписала соглашение, в котором речь идет о закупке 11 новейших самолетов «Сухой». Эта сделка, по его словам, была «очень крупной». Стоимость сделки оценивается в 1,14 млрд долларов.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов выражал надежду, что Индонезия закупит еще одну партию истребителей Су-35. Это может произойти, если власти выделят необходимые средства.

Чего ждать от визита Путина в Индию

Официальный визит Владимира Путина начнется с неформального ужина с премьер-министром Нарендрой Моди, который пройдет на лужайке в резиденции премьера Индии. Во время этой встречи лидеры стран, как планируется, обсудят двусторонние вопросы. Основная часть официальных мероприятий также пройдет в пятницу. В частности, Путин и Моди проведут полноформатные переговоры, в которых будут принимать участие делегации двух стран.

Планируется, что стороны подпишут пакет из более 20 документов. Также по итогам визита президентом России и премьер-министром Индии будет принято совместное заявление. Часть документов будут подписаны в присутствии лидеров двух стран, еще одна часть – на полях визита. Самым ожидаемым документом станет подписание контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма контракта – более 5 млрд долларов. Кроме этого, Россия и Индия заключат сделки по приобретению Индией фрегатов «проекта 11356»

Индия санкций не боится, но не платит

Как ранее дали понять и в Москве, и в Дели, санкции Вашингтона, которые он угрожает ввести в ноябре, не окажут никакого влияния на сотрудничество двух стран, и никак не отразятся на будущих контрактах, в том числе и на поставке российских комплексов «Триумф».

Кроме этого, по словам вице-премьера Юрия Борисова, в ходе российско-индийского бизнес-саммита в Дели, Россия и Индия нашли пути, которые помогут урегулировать проблемы, связанные с задержкой платежей по оружейным контрактам из-за американских санкций. Но каким образом будет решаться данный вопрос, он уточнять не стал.

«Естественно учитывается и санкционное воздействие, обсуждаются вопросы задержки с платежами, принимаются меры. И российская и индийская стороны будет вести курс на расчеты в национальных валютах», – пояснил он.

Однако не стоит забывать о том, что с апреля Индия не производит выплат по оружейным контрактам с «Рособоронэкспортом». Уточняется, что это имеет отношение к тому, что индийские банки все-таки волнуются за то, что могут оказаться под вторичными санкциями США. Ограничения США могут угрожать оборонным контрактам между Индией и Россией на общую сумму 12 млрд долларов.