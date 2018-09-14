«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку

Центральный банк России на заседании совета директоров 14 сентября поднял ключевую ставку на 0,25% – до 7,5%. Повышение произошло впервые с декабря 2014 года, когда регулятор был вынужден защитить финансовую систему ставкой в 17,5%. В этот раз на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ толкнула девальвация рубля на 10% и возросшие инфляционные ожидания – вместо прогнозируемых 4% на конец 2019 года ЦБ теперь ждет инфляцию в 5,5%. Чтобы поддержать рубль, ЦБ также отказался от закупок валюты для Минфина.

Все дело в инфляции

В пресс-релизе Центробанк отмечает возросший риск усиления инфляции: уже в этом году она может выйти за рамки целевых 4% и достигнуть 4,2%. В 2019 году она вырастет еще сильнее, в том числе из-за повышение на 2% НДС, и только к концу года снизится до 5-5,5%. К заветному показателю в 4% инфляция опустится теперь только в первой половине 2020 года. Именно тогда будут исчерпаны негативные эффекты от ослабления рубля и повышения НДС. Пока же инфляционные ожидания населения и компаний существенно возросли на фоне ухудшения «внешних условий».

Не исключено и дальнейшее повышение ставки – такую возможность ЦБ будет оценивать, «принимая во внимание динамику инфляции и экономики». При этом в повышении ставки ЦБ отмечает и положительный момент: вырастут ставки по рублевым депозитам и их привлекательность.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекала на возможное решение по ключевой ставке. В конце прошлой недели она говорила о появлении факторов в пользу ее повышения и отсутствии факторов в пользу ее снижения. Помощник президента по экономике Андрей Белоусов, комментируя заявление Набиуллиной, назвал рост ключевой ставки «крайне нежелательным действием». Традиционно финансовые власти и реальный сектор экономики имеют разные ориентиры: ЦБ смотрит на уровень инфляции, а реальный сектор – на рост экономики. Высокая процентная ставка подавляет инфляцию ценой экономического роста и делает недоступными кредиты.

По-настоящему независимый

«ЦБ РФ своим решением подтвердил, что является независимой монетарной властью, а не обычным министерством, которое подчиняется премьеру и президенту», – отмечает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Однако вместе с этим он признает: «критики решения российского мегарегулятора полагают, что оно в долгосрочном плане замедлит деловую активность в России, что в итоге приведет к ослаблению рубля. И в их словах однозначно есть доля истины».

«На наш взгляд, решение Банка России во многом оправдано – рынки получили четкий сигнал о будущих действиях регулятора, курс рубля укрепился до 67,6 (к доллару), доходности 10-летних ОФЗ остаются вблизи 8,9-9%», – пишет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Тем не менее, как замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, регулятор не представил видение дальнейшей траектории ключевой ставки, поскольку все действия ЦБ будут связаны с состоянием рынка. Еще полтора месяца назад никто из аналитиков не прогнозировал повышение ставки. По мнению Орловой, ЦБ может и дальше ужесточать денежно-кредитную политику в зависимости от обстоятельств: санкций и действий Федеральной резервной системы США. «Если ставка останется на уровне 7,5%, это будет означать, что сейчас ЦБ поддался рыночной панике», – отмечает эксперт.