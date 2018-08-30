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Пенсионная реформа

«Почти как беременные». Людей предпенсионного возраста не будут увольнять под страхом уголовной ответственности?

30 Августа 2018 1581 0 Тренды Политика
«Почти как беременные». Людей предпенсионного возраста не будут увольнять под страхом уголовной ответственности?

Вчера президент России выступил с телеобращением к россиянам в связи с изменениями в пенсионной реформе. В своей речи Владимир Путин озвучил несколько пунктов, один из которых связан с введением административной или даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В этом плане предлагается ввести в законодательстве нормы, которые аналогичны наказанию за увольнение беременных женщин. Однако все не так просто. Как предупреждает РСПП, рынок труда может столкнуться с деформацией системы трудовых отношений, при которой с большой долей вероятности возникнет угроза дискриминации молодых сотрудников и сотрудников более старшего возраста.

Идея президента

В своем обращении к россиянам Владимир Путин озвучил несколько пунктов по «смягчению» пенсионной реформы. Одна из инициатив президента связана с необходимостью «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

В этом плане российскому правительству было дано поручение – действовать незамедлительно. «Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», – заявил президент России. Учитывая факт того, что законопроект прошел второе чтение в Госдуме, полностью его утвердить должны уже этой осенью.

Комментируя инициативу президента, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила свою поддержку. По ее словам, Совет Федерации «с удовольствием подключится к подготовке и примет законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста».

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Однако в правительстве, как отмечает Газета.ру, к методам «влияния» на работодателей относятся более осторожно. С одной стороны, есть проект закона, который еще в этом июле подготовили в Минтруде. Но с другой – есть социальный вице-премьер Татьяна Голикова, которая считает, что сначала идею об уголовной ответственности необходимо обсудить с профсоюзами и работодателями.

В случае если же такое наказание введут, то его законодательным аналогом может служить ст. 145 УК РФ, в которой речь идет о необоснованном отказе «в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

Как поясняет Голикова, это означает, что работодатель должен заплатить штраф до 200 тыс. руб., либо сумму, равную по объему заработной плате за 18 месяцев. Кроме этого, по 145-й статье УК РФ может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы на срок до 360 часов.

Как отмечает издание, на данный момент юридического понятия «предпенсионер» вообще нет, поэтому в любом случае его придется ввести в гражданское и уголовное законодательство. Тем не менее, в устном порядке это понятие в правительстве предлагают определять как работника, которому до пенсии остается пять лет.

Не так страшен штраф, как его последствия

Вместе с этим, как отмечают эксперты, для работодателя страшен не сам штраф, а последствия от него. По словам директора юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасии Рагулиной, штраф используется и в административном, и в уголовном порядке. Однако штраф за уголовную статью означает, что человек будет иметь судимость. «Соответственно, будут наложены определенные ограничения, в том числе человек больше не сможет занимать должность в госслужбе, его дети тоже не смогут поступить на госдолжности», – отметила юрист в разговоре с Газетой.ру.

Между тем в РСПП выступают против введения такого наказания. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений». Вместе с этим он опасается, что для увольнения «предпенсионнеров» могут быть использованы и другие основания.

«Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», – пояснил эксперт. Он добавил, что в этом случае появляется вполне резонный вопрос о том, не будет ли иметь место дискриминация молодежи и людей старшего возраста, которые «не дотянули до этого предпенсионного возраста».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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