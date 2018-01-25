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Почему США прячутся от россиян и куда делись наши олигархи? Что волновало делегацию России в Давосе

25 Января 2018 264 0 Тренды События и факты
Почему США прячутся от россиян и куда делись наши олигархи? Что волновало делегацию России в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 23 по 26 января, работает официальная российская резиденция. «Русский дом» объединяет лидеров бизнеса, известных политиков, экономистов, ученых и даже представителей творческих профессий. Каждый день представители российской делегации делают самые разные заявления. В частности, вчера глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что Запад хочет свергнуть ныне существующую в России власть. Чем еще отличились российские делегаты в Давосе?

Американцы играют в прятки

Представители США избегают встреч с российской делегацией в Давосе и прячутся. На это пожаловался вице-премьер России Аркадий Дворкович, который в этом году возглавил правительственную делегацию. Говоря о санкциях США, он заявил, что это «самая неинтересная вещь на свете и ничтожный вопрос», на который не стоит тратить время. Вместо этого, по его словам, надо более продуктивно и лучше работать.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», – отметил Дворкович. При этом он подчеркнул, что не просил встретиться с главой США Дональдом Трампом. «Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», – отметил вице-премьер.

Комментируя этот факт, в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что «прятки» американцев говорят об их неготовности к диалогу. «Им сказать нечего, к диалогу они не готовы. Поэтому они стараются ходить разными дорожками, разными коридорами. Самоизоляция – это, конечно, проигрыш. Но это не наш выбор, они сами загнали себя в такую ловушку», – подчеркнул эксперт.

В России больше нет олигархов

Во время беседы с Bloomberg Дворкович также сделал заявление о том, что в России больше нет олигархов, а эта «визитная карточка» осталась в 90-х годах. По словам вице-премьера, вместо них сегодня в России существует «ответственный бизнес». Кроме этого, Дворкович поделился с агентством своим мнением по поводу расширения персональных санкций США против «главных фигур внешней политики и олигархов» из России. Напомним, что именно так будет называться «черный список» Минфина США, который Вашингтон планирует обнародовать 29 января.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», – заявил вице-премьер. Таким образом, как отмечают СМИ, Дворкович дал понять, что в санкциях нет смысла, так как политика и бизнес в России «отделены друг от друга».

Увидимся на склонах, Герман

Одним из гостей делового завтрака Сбербанка в рамках Давосского форума стал робот София. Тема встречи звучала следующим образом: «Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы». София поблагодарила президента Сбербанка Германа Грефа за приглашение, сказав: «Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог».

В ходе завтрака Герф также обратился к роботу с вопросом о том, чего больше несет роботизация – хорошего или плохого. На что получил ответ: «Технология – это инструмент, который можно использовать в любых целях». Продолжая тему разговора, София заявила: «Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас». В конце диалога Греф пригласил Софию совершить прогулку на горных лыжах, на что она ответила: «Да, Герман, увидимся на склонах».

Санкции станут жестче

Санкции против России, которые должны будут получить одобрение со стороны Конгресса США, будут жесткими. Таким мнением в ходе форума в Давосе поделился глава «Роснано» Анатолий Чубайс. В отличие от некоторых своих коллег, он считает, что в России санкции уже ощущаются.

«Если коротко, то проявляются они в том, что в нашей сфере правит equity venture business и есть классические источники привлечения капитала. Все эти источники – европейские и американские… закрыты для России. Это, конечно, очень серьезное осложнение для привлечения инвестиций, но, тем не менее, какие-то решения мы находим»,– подчеркнул Чубайс в беде с «Россией 24».

Вместе с этим он напомнил, что отчет Вашингтона, в котором идет речь о новых антироссийских санкциях, официально обнародуют в конце этого месяца. «Насколько мне известно, речь идет о достаточно жестких мерах с еще более жестким продолжением. Посмотрим, что произойдет»,– подытожил Чубайс.

Надежда на энергодиалог

Во время Давосского форума прошла беседа главы Минэнерго России Александра Новака и его коллеги из США Рика Перри. Оба стали участниками сессии «Новое равновесие в энергетике». Как рассказал Новак, он и Перри «в кулуарах переговорили, пока ждали» ее начала. Также участниками сессии стали министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.

Глава Минэнерго рассказал о своих надеждах на то, что у России и США получится восстановить энергодиалог. Новак считает, что Перри «выступает за развитие конкуренции и за то, чтобы в рамках рыночных отношений обеспечивать вложение инвестиций». «Мы поддерживаем эту позицию», – подчеркнул он.

Что касается самого Перри, то он заявил, что сегодня, несмотря на санкции и разногласия, существуют возможности для того, чтобы сотрудничать с Россией. «США обратились к России, и вы помогли нам отправить нашего космонавта в космос: есть эти возможности для сотрудничества», – заключил американец.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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