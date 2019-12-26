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Почему Лермонтова в Азербайджане считают «своим»

26 Декабря 2019 123 0 Культура
Почему Лермонтова в Азербайджане считают «своим»

В уходящем году не только Россия, но и Азербайджан отмечали 205-летие русского классика Михаила Лермонтова, чье имя навсегда связано с Кавказом, в природе и культуре которого поэт черпал свое вдохновение. О том, за что любят Лермонтова в Азербайджане, журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с сотрудниками музея-заповедника «Тарханы» Марией Федоровой и Еленой Погодиной, посетившими с юбилейными мероприятиями Баку.

Научный сотрудник музея Мария Фёдорова начала разговор с напоминания о том, что сам Лермонтов называл себя «сыном Кавказа». «И только сын мог так вдохновенно и с восторгом говорить о гордом и свободолюбивом народе этого края и о величественной природе Кавказа», – подчеркнула она.

Кавказ действительно сыграл в жизни и творчестве Лермонтова важнейшую роль, став основополагающей темой, проходящей через все творчество – литературное и изобразительное. Кстати, о второй стороне таланта Лермонтова – художественном, знают немногие. А между тем, рассказывает Елена Погодина, почти все живописные полотна поэта так или иначе связаны с Кавказом: «Это и пейзажи, и жанровые сценки, – перечисляет она. – Лермонтов работал в разных жанрах и техниках: маслом, акварелью, пером, карандашом, делал литографии». Поэтому именно Лермонтова-художника решили показать Баку сотрудники музея-заповедника «Тарханы» в свой первый визит в Азербайджан в юбилейный год русского классика.

Между тем, Лермонтова здесь хорошо знают и любят. Сотрудников музея поразила организованная для них поездка в город Гусар, где Лермонтов провел ночь на пути к своему эскадрону в октябре 1837 года. «Дом, в котором он ночевал, не сохранился, но на этом месте установлена мемориальная плита с изображением поэта. Встреча в Гусаре для нас стала очень интересной, потому что тут мы увидели, что ребята знают стихи Лермонтова, умеют их читать. С гордостью рассказывали они о пребывании поэта в этом городе – так, что казалось, он провел не один день здесь, а родился и вырос в Гусаре», – с улыбкой делится впечатлениями Елена Погодина, а Мария Фёдорова добавляет: «Дорога проходила недалеко от местечек Губа (Куба) и Шемахы, где отряд нижегородских драгун задерживался. Существует предположение, что изучать азербайджанский язык поэт начал именно в Шемахе».

А вообще азербайджанскому языку Лермонтова учил сам родоначальник азербайджанской реалистической литературы Мирза Фатали Ахундов, с которым поэт познакомился в Тифлисе. Этот эпизод даже вошел в фильм об Ахундове, снятый в Азербайджане два года назад. «Сцена одного из уроков «учителя Али» – так называл Мирзу Фатали Ахундова Лермонтов – показана в фильме «Вестник рассвета», или в другом переводе «Посол зари», который был презентован российскому зрителю в библиотеке им. Лермонтова в Санкт-Петербурге, – рассказывает Мария Фёдорова. – Очень важно, что картина не просто знакомит зрителя с именем выдающегося азербайджанского драматурга и философа, но и на фоне его жизни рисует культуру и историю азербайджанского народа».

Кстати, на обеих сотрудниц лермонтовского музея визит в столицу Азербайджана, непосредственная встреча с культурой страны произвели самые неизгладимые впечатления. «Баку – необыкновенно красивый и гостеприимный город. Работать было очень легко, везде нас встречали, как старых друзей. Сотрудники Российского информационно-культурного центра помогли и с размещением выставки, и с организацией встреч в других городах Азербайджана, и с транспортом», - рассказывает Елена Погодина. «Мы увидели и сам Старый город – это просто сказка! За крепостными стенами чувствуется средневековая культура востока, которой восхищался М.Ю. Лермонтов. Торговые лавки, узкие, вымощенные булыжником улочки, запах специй и тонкий аромат спелых фруктов – все это будто бы яркие узоры старинного азербайджанского ковра, сотканного не мастерицей, а самим временем – узелок за узелком, ниточка за ниточкой, – берет слово Мария Фёдорова и добавляет: – Сейчас мы готовим новые проекты и будем искренне рады предложениям о сотрудничестве из Азербайджана. Уверены, что лермонтовские встречи на этой земле могут стать хорошей традицией».

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Редакция "Капитала Страны"

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