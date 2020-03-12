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По примеру Саудовской Аравии. Арабские страны объявляют России нефтяную войну?
12 Марта 2020 128 0 Экономика
Ключевые члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и предоставили покупателям в Европе и Азии скидки на свою нефть в апреле. В свою очередь, ОАЭ дали скидку потребителям на февральские поставки. Таким образом, крупнейшие поставщики нефти включились в ценовую войну. По мнению некоторых экспертов, эта ценовая война ведется за долю рынка против России, которая отказалась продлевать сделку ОПЕК+ и идти на очередное сокращение добычи.
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- Ирак снизит в апреле цены на нефть собственной марки Basrah Light на 5 долларов от рыночной стоимости. Скидка будет действовать для потребителей в Азии. Кувейт будет поставлять нефть в Азию с дисконтом 4,65 доллара за баррель, а для Северо-Западной Европы предлагает сырье по цене за 12,6 доллара!
- Вместе с тем ОАЭ задним числом сделали скидку на февральские поставки в размере 1,63 долларов за баррель.
- Более того иракская нефтяная госкомпания SOMO нарастит экспорт в апреле до 3,7 млн баррелей в сутки (вместо 3,44 млн баррелей в марте). Однако в Ираке считают, что ценовая война не в их интересах. Багдад хотел бы достичь нового соглашения, чтобы стабилизировать цены.
- Тем не менее новости об увеличении поставок и новых скидках привели к резкому падению нефтяных цен. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах в Лондоне падали более чем на 5%, до 33,85 долларов за баррель.
- Арабские страны действуют по примеру главной страны в ОПЕК – Саудовской Аравии. Государственная Saudi Aramco после провала сделки с Россией пообещала в апреле поставлять на мировой рынок 12,3 млн баррелей в сутки, что на 26% больше того, что она собиралась поставлять в рамках сделки ОПЕК+. Поставки Саудовской Аравии должны были ограничиться 9,7 млн баррелей в сутки.
- Кроме этого Саудовская Аравия решила в апреле предоставить скидки потребителям в Европе и Азии на уровне 6-8 долларов за баррель.
- Агентство Bloomberg назвало происходящее «ценовой войной» Саудовской Аравии против России, а эксперты американской версии Forbes предположили, что Россия победит Саудовскую Аравию в этой войне.
Срыв сделки ОПЕК+
- Соглашение о сокращении добычи топлива ОПЕК и стран, которые не входят в организацию стран, действует с начала 2017 года. Соглашение несколько раз продлевалось, но при этом изменялись условия. В частности, до конца прошлого года в соглашении предусматривалось сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в первом квартале этого года альянс предлагал сократить добычу на 1,7 млн баррелей (для России – на 0,5 млн баррелей).
- Россия не поддержала предложение картеля о дополнительном сокращении производства (по причине эпидемии коронавируса), предложив сохранить текущие условия. Саудовская Аравия отвергла это предложение, не поддержала Россию ни одна другая страна, включая Азербайджан и Казахстан.
- Министр Новак заявил, что Россия может еще договориться с нефтедобывающими странами. На 12 марта у него запланирована встреча с российскими нефтяными компаниями, которые потеряли более 1,5 трлн капитализации из-за обвала котировок.
- Известно, что ЛУКОЙЛ выступает против выхода из сделки ОПЕК+, тогда как «Роснефть» настаивает на этом с 2017 года. Компания считает «мазохизмом» сокращение добычи нефти. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, что соглашение не выгодно России, поскольку страна теряет долю на мировых рынках, которая отходит добытчикам сланцевой нефти в США.
Когда восстановятся цены на нефть
- Стоимость нефти с текущего низкого уровня может вернуться к уровню 40-45 долларов за баррель во второй половине 2020 года – такого мнения, как заявил в разговоре с Reuters замминистра Павел Сорокин, придерживаются в Минэнерго России.
- Согласно прогнозу ведомства, в 2021 цена нефти будет держаться на уровне 45-50 за баррель. «Если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будет предпринят ряд действий», – отметил Сорокин. Он добавил, что обозначенная цена – равновесна и справедлива. Замминистра считает, что она позволит инвестировать в проекты, обеспечить восполнение добычи и воплощать долгосрочные проекты по поддержке Арктики.
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