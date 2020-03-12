По примеру Саудовской Аравии. Арабские страны объявляют России нефтяную войну? 128 0 Экономика

Ключевые члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и предоставили покупателям в Европе и Азии скидки на свою нефть в апреле. В свою очередь, ОАЭ дали скидку потребителям на февральские поставки. Таким образом, крупнейшие поставщики нефти включились в ценовую войну. По мнению некоторых экспертов, эта ценовая война ведется за долю рынка против России, которая отказалась продлевать сделку ОПЕК+ и идти на очередное сокращение добычи.