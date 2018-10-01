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По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника

1 Октября 2018 222 0 Тренды События и факты
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника

В России началась разработка пассажирского сверхзвукового самолета. Демонстраторы самолета будут готовы через 2-3 года, до создания серийной машины пройдет еще 10-15 лет, передает ТАСС. Разработчики отмечают, что речь идет о создании целой линейки самолетов, начиная от сверхзвукового делового пассажирского самолета, обеспечивающего перевозки внутри страны и за рубежом, до лайнера большей вместимости. Предыдущие попытки создания и эксплуатации пассажирских сверхзвуковых самолетов (советский Ту-144 и французско-британский Concorde) оказались неудачными.

Грузовое движение по Крымскому мосту началось в ночь на понедельник. Колонна из нескольких десятков фур проследовала в направлении полуострова. Поезда по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года, сообщает РИА Новости.

Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), передает ТАСС. Новый договор, как заявляют официальные лица, даст «рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе».

Южнокорейские саперы начали разминировать два участка сухопутной границы с КНДР, сообщило агентство Associated Press. Речь идет о незначительных участках (протяженность всей границы составляет 248 километров, на которых установлено два миллиона мин). Тем не менее, это событие можно считать знаковым, поскольку оно является первым совместным мероприятием двух стран по снижению напряженности более чем за десять лет.

Сегодня вступило в силу постановления правительства, обязывающее операторов в течение шести месяцев хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток («закон Яровой»), передает Интерфакс. Это потребует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса. Так, «Мегафон» оценил свои затраты в 35-40 млрд руб. за 5 лет, а МТС – в 60 млрд руб. С 1 июля этого года операторы связи и интернет-компании стали обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Теперь дело дошло и до интернета.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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